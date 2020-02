Steven Spielberg: ¿A cuánto asciende su fortuna?

Steven Spielberg se ha colocado como uno de los directores y productores del cine de terror más populares en la industria del entretenimiento; donde varias de sus películas han logrado romper récords de ventas en taquilla alrededor del mundo. Un hecho que nos hace preguntarnos ¿de cuánto será su fortuna?

A pesar de ser reconocido por su afición al género de terror y suspenso , Spielberg ha realizado cintas de diferentes estilos que involucran ciencia ficción y aventuras, algo que podemos notar en sus primeros trabajos como “Tiburón”, “Close Encounters of the Third Kind”, “Indiana Jones” y “E.T. el extraterrestre”.

Su gran talento en el séptimo arte lo ha llevado a ser candidato en más de siete ocasiones en los Premios Oscar, obteniendo dos veces la gran presea por su trabajo en “La lista de Schindler” y “Saving Private Ryan”. Asimismo ha sido condecorado con la Orden del Imperio Británico y la Medalla Nacional de HUmanidades.

Las películas más taquilleras de Steven Spielberg

Entre las películas más taquilleras de Steven Spielberg está “Tiburón”, “E.T. el extraterrestre” y “Parque Jurásico”, las cuales se convirtieron en verdaderos fenómenos mundiales. Debido a estos grandes éxitos Spielberg es considerado el director con mayor recaudación en el mundo.

Según datos de Men’s Health, Steven Spielberg solamente en las películas que ha dirigido ha ganado una fortuna aproximadamente de 10 mil millones de dólares, y si a éstas le añadimos los filmes que ha producido, el número asciende a 25 mil millones de dólares.

¿A cuánto asciende la fortuna de Spielberg?

Recordemos que su gran triunfo con la saga de películas de Indiana Jones, Steven logró recaudar 389.9 millones, lo que la colocó como la cinta más taquillera en 1981, en incluso la última entrega de esta saga en el 2008 acumuló 786 millones de dólares.

Este mismo caso fue para “Jurassic Park”, la película más exitosa hasta el momento de Spielberg, la cual ha recaudado una cantidad estimada de 300 millones de dólares hasta le fecha. Además de estos grandes éxitos, Steven Spielberg dirigió varias películas que ahora son consideradas como todo unos clásicos, entre las que se encuentran “Back to the future”, “Poltergeist”, “Animaniacs”, “Gremlins” y “The Goonies”.

Tomando en cuenta todo lo anterior, se estima que la fortuna total de Steven Spielberg asciende a 3 mil 700 millones de dólares.

