Steve Harris celebra su cumpleaños con el lanzamiento de otra cerveza Iron Maiden

Tras su paso por los grupos Gypsy’s Kiss y Smiler, Steve Harris fundó Iron Maiden, en las navidades de 1975 junto a Dave Sullivan, Terry Rance, Ron “Rebel” Matthews y Paul Day.

Inspirado por el grupo británico Wishbone Ash, Harris compuso en sus orígenes canciones míticas como “Transylvania” o “Wrathchild”. Además es el autor de una gran cantidad de canciones del grupo y segunda voz junto a Adrian Smith. Pero poco más de cuatro décadas después Iron Maiden sigue ampliando su línea de cervezas "Trooper".

Iron Maiden ha felicitado a su bajista y auténtico pilar de la banda, Steve Harris, en su 63 cumpleaños.

El 6 de mayo se lanzará la primera bebida de estilo lager, llamada "Sun and Steel". Bruce Dickinson se involucró directamente en su fabricación, trabajando durante tres años con la gente de la compañía cervecera Robinsons Brewery.

La preparación de esta cerveza -llamada igual que la canción de "Piece of Mind" (1983)- fue con fermentación doble, con 4,8% de alcohol, además de la inclusión de levadura de sake japonés. La compañía asegura que su sabor es de "un delicado y sutil sabor a fruta, infundido en una cerveza estilo Pilsner".

El lanzamiento de "Sun and Steel" será en un principio en el Reino Unido, llegando a Estados Unidos en el segundo semestre. No olvidemos que la banda regresará a Sudamérica para una serie de presentaciones en octubre: Rock in Rio Brasil (4), Buenos Aires (12) y Santiago de Chile (15).