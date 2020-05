Steve Buscemi se sincera sobre la muerte de su esposa: “Duele morir de cáncer”

Steve Buscemi decidió romper el silencio y sincerarse respecto a la muerte en 2019 de su cónyuge de más de 30 años, la artista y cineasta de 65 años de edad al momento de su fallecimiento, Jo Andres.

El icónico actor, de 62 años, Steve Buscemi dio una entrevista poco común a GQ, antes del lanzamiento de su nueva película The King of Staten Island, y habló sobre la batalla de su cónyuge con la mayoría contra el cáncer de ovario.

Steve Buscemi recordó desgarradoramente cuánto dolor tenía al final debido a la enfermedad, y habló sobre las adaptaciones a la casa de piedra rojiza de Brooklyn, Nueva York, que compartieron pero que ahora se siente demasiado grande para vivir sola.

Jo Andrés y Steve Buscemi contrajeron matrimonio en 1987, y en 2015 la cineasta fue reconocida por primera vez con cáncer de ovario en 2015. Si bien la quimioterapia condujo a la remisión por un intervalo, la mayoría de los cánceres regresaron en 2017 y fue difícil de observar. Ella murió en enero de 2019.

"El dolor fue lo más difícil", admitió Buscemi. "Las personas que están pasando por eso, es doloroso. Es doloroso morir de cáncer. Simplemente no hay forma de evitarlo".

Steve Buscemi admitió que no había pensado mucho en morir antes de eso, sin embargo, eso ha cambiado: "Si no fuera repentinamente, espero poder estar tan presente como Jo", afirmó. “Ella abrió el camino. Estaba rodeada de amigos y familiares. Ella realmente lo enfrentó. Realmente no creo que ella tuviera miedo de morir. Creo que fue solo una serie completa de "Oh, ya no puedo hacer esto".

La historia de Steve Buscemi y Jo Andrés

Steve Buscemi y Jo Andrés se conocieron en 1983. Vivían en el vecindario idéntico de Nueva York, el East Village, y Buscemi se apresuraría a pasear al aire libre para pasear a su perro cuando supiera que ella puede venir a casa del trabajo. Fue un bombero de Nueva York, haciendo comedia durante todo su tiempo sin trabajo. Ella era igual. Estaba en un dúo de comedia en el momento y ha habido carteles hechos a mano de su semejanza en todo el vecindario. Tan pronto como le comentó a un amigo al ver uno, "voy a enganchar a ese tipo".

Cuando comenzaron a hablar, ella no se dio cuenta al instante de que él era el hombre de los carteles. Lo expresó colectivamente cuando visitó su condominio por primera vez y notó uno de los muchos carteles allí.

"No obstante, tengo en cuenta cuando ella dijo:"Ese eres tú"", recordó, sonriendo.

Steve Buscemi recuerda a Jo Andres, su esposa de más de 30 años

Jo Andrés, que era tres años mayor que Buscemi y conocido en el mundo del performance, ayudó a aumentar su confianza y desarrollar su aspecto intuitivo. Llevó a cabo más y finalmente dejó el FDNY para seguir apareciendo.

"Jo realmente confiaba en su intuición y simplemente ponía imágenes por ahí y no sentía la necesidad de tener que explicarlo o tener sentido", afirmó. "Simplemente tenía que sentirse de cierta manera, como si estuviera tratando de evocar un sentimiento o un estado de ánimo". (En un discurso de aceptación después de la muerte de Andrés, se refirió a ella como su mayor apoyo e inspiración).

Después de casarse y tener a Lucian (ahora un músico residente en Los Ángeles), se mudaron al Prospect Park de Brooklyn a medida que crecía su currículum, gracias a Reservoir Dogs de 1992, y él o ella continuaron su trabajo de vanguardia, junto con películas rápidas. Comenzaron una observación de meditación, compraron una casa de fin de semana en el norte del estado, y prometieron no estar a un lado durante más de tres semanas seguidas mientras recorría el mundo haciendo películas y revelaciones de televisión.

"Simplemente se volvió insoportable después de tres semanas", declaró Buscemi sobre el tiempo separados.

Jo Andrés fallece en 2019 a causa del cáncer de ovario

Ahora, más de 12 meses después de su muerte, declaró que estaba limpiando la piedra rojiza que compartían, tanto transfiriéndola por completo como alquilando un terreno como resultado de que se siente demasiado grande para él solo. Además, no necesita que Lucian tenga que escribir a través de su "basura" en algún momento.

"Él sería el único cuando me haya ido", declaró Buscemi. "Es él el que tendrá que pasar por todo", incluyendo: "Soy un acaparador".

Steve Buscemi honra la memoria de su esposa

El actor también reveló que está trabajando arduamente para archivar la obra de arte que Jo Andrés creó durante su carrera artística.

Steve Buscemi se abrió sobre su curso de duelo, diciendo que algunos días desea estar solo y no necesita ser consolado. Otros, se siente agradecido de contar con la ayuda de sus seres más queridos. Cuando tuvo que volar al extranjero los últimos 12 meses para una misión después de que Andrés murió, luchó contra la ansiedad de estar lejos de casa. Para ayudar con el dolor, Buscemi ha sido retratado - acuarelas - en su cocina, que tiene la iluminación más efectiva.

"El amarillo ha sido un color que no pensé que iba a usar mucho, pero me gusta su brillo", afirmó. “Al principio pensé que estaría expresando algo oscuro dentro de mí. Quizás sí, pero ha sido sorprendentemente divertido".

Cuando se le preguntó cómo se siente con la pandemia en el apogeo de su lucha común, dijo: "Han pasado más de 12 meses desde que Jo se entregó, y simplemente estoy empezando a sentirme más tranquilo". Podría ser muy inusual que, oh, ahora esto está sucediendo. Si fuera otro factor privado, creo que podría ser realmente laborioso. Pero la verdad de que todo el mundo lo está pasando no se siente realmente aislado. Parece preferir que sea una cosa que estamos haciendo colectivamente ".

El artículo también aborda diferentes hazañas a lo largo de los años, junto con ser apuñalado por un extraño a lo largo de una lucha por el bar en 2001 en la que estuvo juntos. con su coprotagonista de Domestic Disturbance, Vince Vaughn. Según los informes, Steve Buscemi fue apuñalado por encima de la atención y dentro de la mandíbula, la garganta y el brazo, recordó el incidente y dijo que "estuvo cerca de la muerte".

En The King of Staten Island, protagonizada por Pete Davidson y dirigida por Judd Apatow, Buscemi interpreta a un bombero, con el que tiene experiencia en la vida real. (Buscemi también ayudó a su empresa de chimeneas anterior en medio del 11 de septiembre.) Saldrá el 12 de junio.