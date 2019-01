Steve Aoki y Paris Hilton posponen conciertos en Cancún (FOTOS)

Ni Steve Aoki ni Paris Hilton se presentarán en enero en Cancún, es un hecho que se confirmó tan sólo un día del evento del productor estadounidense, con esta noticia y con un boletín para los medios y clientes se hizo oficial que autor de ‘Turbulence’ y la heredera de la cadena Hilton no se presentarían.

La presentación de la Dj ha conmocionado a las personas que viajaron desde lejos sólo para presenciar el evento.

El show de Steve Aoki y su cancelación conmocionó las redes locales y la noticia corrió como pólvora encendida puesto este sería uno de los conciertos más esperados de la temporada y del inicio de año, y es que este evento era realmente esperado por mucha gente que incluso llegó hasta la ciudad por tan solo dicho evento.

Comunicado de la empresa organizadora del los eventos.



La situación de Paris Hilton es similar, puesto que también se ha anunciado a través de las redes sociales oficiales de la empresa a Melody Maker, que la presentación de Dj set de la socialité también se pospondría.

Pero no todo está perdido puesto que estos dos conciertos o presentaciones se retomarán en nuevas agendas, hasta el momento la fecha que está confirmada es la de Steve Aoki que se será el próximo 20 de marzo, en tanto a Paris Hilton aún no se tiene un calendario ideado para su presentación próxima que será la reposición del evento que esta semana no se realizó.