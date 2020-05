Steve Aoki elogia a BTS tras haber trabajado con ellos ¡Friendship goals!

BTS, una agrupación masculina de K-Pop creada por Big Hit Entertainment en el 2013, fue uno de los temas de conversación durante una entrevista de Steve Aoki en el programa “Good Morning America”; un famoso DJ y productor musical que ya tuvo el gusto de trabajar con los Bangtan Boys en el pasado.

Steve Aoki en “Good Morning America”

Según informó Nación Rex, el DJ Steve Aoki contó sobre el éxito de su carrera musical, le dio las gracias a los íconos asiáticos y con descendencia asiática en los Estados Unidos, por todo lo que se ha logrado en el mundo del entretenimiento. A su vez, señaló que varias generaciones originarias de Asia han roto muchas barreras en el mundo y BTS está entre estos artistas.

El fundador de Dim Mak Records, también mencionó que su padre Rocky Aoki, el mundialmente conocido experto en artes marciales Bruce Lee, el diseñador Hiroshi Fujiwara y la activista Yuri Kochiyama son un ejemplo a seguir. Pero especialmente debido a su carrera musical, habló mucho sobre los Bangtan Boys.

Steve Aoki elogia a BTS

Para Steve Aoki, no hay duda que RM, J-hope, Jimin, Suga, Jungkook, Jin y V, son artistas muy talentosos en el mercado musical de los Estados Unidos; todo esto gracias al esfuerzo de sus más de 7 años de carrera. En su entrevista con “Good Morning America” reflexionó con las siguientes palabras:

“La banda surcoreana ha tomado el mundo con su música, pasos de baile y sus carismáticas personalidades”

El DJ que también ha colaborado con MONSTA X, finalizó comentando que a cada uno de los cantantes de BTS, los ve como “increíbles músicos y artistas… grandes voces asiáticas dentro de la música que le han abierto las puertas a otras personas asiáticas”. Algo que el fandom ARMY está de acuerdo, pues la cantidad de admiradores que siguen esta boyband de Big Hit, se encuentran por todo el mundo.

La música de BTS y Steve Aoki

No hay duda que ambos BTS y Steve Aoki se se admiran por su trabajo separados, pero también por tener una gran química al momento de estrenar colaboraciones. Siendo una especial mención para la canción “Mic Drop” del 24 de noviembre de 2017 y su más reciente “Waste it on Me” del 19 de noviembre d 2019.

La combinación musical de estos estilos, sin duda son algo que te hará bailar sin parar y si quieres aprender qué pasos realizar, deberás ver cada uno de los videos musicales. Recordando que “Mic Drop” ya tiene más de 659 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube y Steve Aoki se lució.

