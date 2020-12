Stephenie Meyer quería a 2 estrellas muy diferentes para protagonizar Crepúsculo

Stephenie Meyer sorprendió a millones de fans este 2020 al retomar la saga Crepúsculo con un esperado lanzamiento para la franquicia.

En agosto, se lanzó un nuevo libro de la serie, Midnight Sun, que les dio a los fanáticos la historia de Crepúsculo contada desde la perspectiva de Edward Cullen.

Midnight Sun retraso su lanzamiento por filtración de primeros capítulos

La publicación del libro es algo que los fanáticos esperaron durante 12 años y ha despertado un renovado interés no solo en los libros, sino también en la franquicia cinematográfica, y eso incluye mirar hacia atrás a quién Stephenie Meyer originalmente quería para interpretar a Edward Cullen y Bella Swan, antes de elegir a Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Las estrellas elegidas por Stephenie Meyer

Cuando la película aún estaba en desarrollo, Stephenie Meyer se dirigió a su sitio web para escribir sobre quién imaginaba en los papeles de Crepúsculo (a través de Teen Vogue).

En ese momento, notó que no tenía absolutamente ninguna influencia o control sobre quién finalmente sería elegido, pero aún quería que los fanáticos supieran sus pensamientos de todos modos y esos pensamientos eran que quería a Henry Cavill y Emily Browning como sus estrellas.

Henry Cavill y Emily Browning eran el elenco soñado de Stephenie Meyer

"Indiscutiblemente, el personaje más difícil de elegir, Edward es también el que me he decidido con más pasión", escribió Meyer en ese momento. "El único actor que he visto que creo que podría estar cerca de sacar a Edward Cullen es .... (redoble de tambores) .... Henry Cavill".

Lo interesante de esto, una vez que entiendes la idea de Henry Cavill como Edward, es que ella también compartió las sugerencias más populares para el casting en su sitio, y el número dos en esa lista fue el actor que finalmente obtuvo la papel, Robert Pattinson.

Gerard Way también estuvo en la lista. Además señaló que una de sus sugerencias favoritas fue Jackson Rathbone y, como saben los fanáticos, Rathbone terminó protagonizando la película como Jasper Hale.

Cuando se trataba de Bella, interpretada por Kristen Stewart, Meyer tenía algunas opciones favoritas, incluida la ahora estrella de Umbrella Academy, Elliot Page, y Danielle Panabaker de The Flash. Su favorita, sin embargo, era Emily Browning, quien había protagonizado A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket en 2004.

A medida que continuaba el progreso en el desarrollo de la película, Meyer eventualmente actualizaría su lista de deseos - Cavill "envejeció" para papel de Edward en su mente, por lo que lo cambió a ser una elección de ensueño para Carlisle Cullen - y finalmente expresó apoyo y entusiasmo para los castings de Robert Pattinson y Kristen Stewart.

"Estoy muy emocionada de que Kristen Stewart interprete a Bella en la próxima película de Crepúsculo", escribió. "Es una actriz increíble con experiencia en todos los ámbitos: acción, terror, comedia, romance y más. Dado que Crepúsculo tiene momentos que encajan en cada uno de estos géneros, estoy encantada de tener una Bella que ha practicado con todos ellos".

