Stephen Sondheim, la leyenda de Broadway, muere a los 91 años

Stephen Sondheim fue uno de los compositores más importantes de la era moderna de Broadway, quien falleció a sus 91 años de edad en su hogar en Connecticut, Estados Unidos, según reportó su familia este viernes.

Sondheim nació el 22 de marzo de 1930 en Nueva York, Estados Unidos. El letrista y compositor vio su primer musical de Broadway con tan solo 9 años de edad, lo que lo inspiró a crecer y unirse a la industria del teatro musical.

Ahora que Broadway está de vuelta después de un año de encierro por la pandemia de coronavirus, los teatros y estrellas de los musicales se ponen de luto por la muerte de uno de sus más legendarios compositores.

Stephen Sondheim muere a los 91 años

El abogado y amigo del compositor neoyorquino, F. Richard Pappas, anunció la muerte, también dijo que no conocía la causa, pero agregó que no se sabía que el Sr. Sondheim estuviera enfermo por lo que la muerte fue repentina.

El día anterior, Sondheim había celebrado el Día de Acción de Gracias con una cena con amigos en Roxbury, explicó el abogado en su comunicado oficial sobre el compositor Stephen Sondheim.

Su amor por el teatro musical nació cuando vio la obra "Very Warm for May", al crecer acudió al Williams College para estudiar música. Finalmente saltó a la fama al escribir los temas del musical, "West Side Story".

Las obras en Broadway de Sondheim

Cómo muchos fans de los musicales saben, una de las mejores películas de Tim Burton está inspirada en la obra original de Sondheim, 'Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street', pero ese no es su único musical famoso.

En La Verdad Noticias te compartimos que entre las obras musicales más famosas de Stephen Sondheim se encuentran ‘Into the Woods’, ‘Company’, y ‘A Funny Thing Happened on the Way to the Forum’.

