Stephen King busca atacar al Depredador con sus personajes

El Depredador revivió gracias a Prey, la nueva entrega de la franquicia de Depredador, por lo que el célebre escritor afirma que le gustaría ver a una de sus creaciones enfrentar al cazador intergaláctico.

Hay que destacar que a principios de mes llegó Prey, la nueva entrega de la franquicia de Depredador. Contrario a lo que se pensaba, el filme de Dan Trachtenberg sorprendió tanto a la crítica como al público.

Tal parece que la nueva historia no sólo revitalizó la franquicia, sino que volvió a poner en lo alto al Depredador. En este contexto aparece el famoso Stephen King y es debido a que el escritor dijo que le gustaría ver al cazador enfrentarse a una de sus creaciones.

Los planes de Stephen King con Depredador

Resulta que el afamado escritor Stephen King ha utilizado su cuenta de Twitter, en donde escribió que tiene idea para una nueva película, ya que según el escritor la idea es un crossover entre una de sus creaciones y el Depredador.

“¿Qué tal esto para una idea de película? Children of the Corn vs Depredador. Solo necesitamos la estrella correcta”, escribió King.

Children of the Corn es un cuento corto de 1977 de King, donde una entidad demoníaca nombrada como He who walks behind the rows, controla las mentes de jóvenes haciendo que asesinen a los adultos con brutales rituales, así poder asegurar la cosecha de maíz.

Por otro lado resalta que, la historia marcó presencia en el cine en 1984, recibiendo críticas negativas. A pesar de esto obtuvo una importante recaudación y poco después comenzó a ser considerada de culto.

Fans de King apoyan su idea

Por su parte, los seguidores de King en Twitter se sumaron al post agregando sugerencias de versus con otras obras de King, como Carrie vs Depredador, plantear un escenario distinto para el cazador yautja, como intentar sobrevivir una noche en el Hotel Overlook, el conocido hotel de The Shining o hasta una reversión con una obra de King, llevando por título Predator Sematary.

Cabe destacar que la idea, tanto de King como de sus fans, no es descabellada, ya que en los cómics Depredador se ha enfrentado a Aliens, Tarzan, Juez Dredd, Magnus Robot Fighter, Batman y hasta Archie con sus amigos.

