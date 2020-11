¿Stephen Amell puede regresar al Arrowverse? Y ¿Podría volver a ser Green Arrow?

El Arrowverse ya tiene una forma de traer de vuelta a Oliver Queen, pero no como Green Arrow.

Arrowverse retiró al personaje de Stephen Amell en el final de la serie Arrow después de que salvó al mundo en Crisis on Infinite Earths, pero no sería imposible para él volver a aparecer.

La muerte de Oliver Queen en Arrowverse

Oliver Queen murió dos veces en el evento crossover. La primera muerte ocurrió cuando se sacrificó para salvar a la gente del mundo de Supergirl de los demonios de las sombras del Anti-Monitor.

Después de ser resucitado por un Lazarus Pit alternativo de la Tierra, Oliver tuvo la oportunidad de regresar para siempre, pero la abandonó cuando recibió una oferta de Jim Corrigan (Stephen Lobo) para convertirse en la versión del Arrowverse de Spectre de DC Comics.

Como el Espectro, Oliver ayudó a los siete Paragons a superar la Crisis y se enfrentó al Anti-Monitor (LaMonica Garrett) en un enfrentamiento épico, uno a uno, que terminó con el renacimiento del multiverso. Una consecuencia de esta pelea fue que fue la última batalla de Oliver.

Este parecía ser el final para Oliver Queen en el Arrowverse, que es algo que ha sido reiterado repetidamente por Stephen Amell.

¿Stephen Amell volvería a interpretar a Green Arrow?

Según Stephen Amell, no tiene interés en volver a interpretar el papel, pero recientemente admitió que tuvo una conversación con el productor de Arrowverse, Greg Berlanti sobre la posibilidad de hacer una temporada 9 de Arrow.

Aunque esta discusión solo sucedió porque Amell estaba aburrido durante los retrasos en la producción, e interesado en un posible trabajo, pero ha hecho que algunos se pregunten si el actor alguna vez cambiará de opinión, y cómo funcionaría tal regreso.

Stephen Amell protagonizó "Arrow" de 2012 a 2020

Si sucediera, parece probable que el personaje de Stephen Amell no se convierta en la Flecha Verde, sino en el Espectro, y en La Verdad Noticias te explicamos porque.

Así podría Amell volver al Arrowverse

Marc Guggenheim, quien anteriormente estaba a cargo de supervisar todos los programas de Arrowverse, dijo en el pasado que "el objetivo de convertirlo en el Espectro era solo para darnos oportunidades de historias, porque quién sabe qué sucederá en el futuro".

En otras palabras, los escritores establecieron intencionalmente una nueva dirección para Oliver Queen en Crisis on Infinite Earths, creyendo que algún día en el futuro Stephen Amell podría estar dispuesto a regresar.

Si se presenta una oportunidad como esa en el futuro, Oliver podría regresar en un crossover de Arrowverse o como estrella invitada especial en un episodio de The Flash.

The CW une a sus principales héroes en los crossovers del Arrowverse

Dado que el espectro se encuentra entre los seres más poderosos que existen en DC Comics, es difícil imaginarlo regresando para algo menos que una gran batalla que amenaza a la Tierra o potencialmente a todo el universo.

Trabajar en equipo con Barry Allen (Grant Gustin) y posiblemente otros héroes de Arrowverse podría resultar en algunas interacciones interesantes, porque como el Espectro, Oliver sería más poderoso y más misterioso que nunca antes de la Crisis.

