Stephen Amell, protagonista de Arrow, revela que tenía COVID-19

Stephen Amell, actor de Arrow, revela que tenía COVID-19

Stephen Amell, el propio Arrow, tuvo una complicada batalla contra el COVID-19 y en La Verdad Noticias tenemos los detalles. El actor mejor conocido por interpretar a Oliver Queen en CW reveló recientemente en el podcast Inside of You de Michael Rosenbaum que dio positivo al virus y que su tiempo luchando contra él fue todo menos agradable.

El actor tenía la firme sensación de que los síntomas que estaba experimentando eran del virus COVID-19 a pesar de no haber obtenido todavía un resultado positivo en la prueba y cuando la prueba dio positivo, tuvo algunas revelaciones interesantes sobre cómo esta enfermedad podría estar propagándose si no fuera por las precauciones y el conocimiento de la misma.

El actor de Arrow sabía que tenia Covid-19 antes de la prueba

El actor de Arrow indicó que tener Covid-19 fue desagradable

“Empecé a notar algo un lunes pero no obtuve un resultado de la prueba”, dijo Amell en el podcast Inside of You. “Llamé a la gente de CTEH, les hice venir a mi apartamento, me hicieron una prueba. Salió positivo el miércoles siguiente, me hicieron la prueba de nuevo y volvió a dar positivo. Pero, francamente, en ese momento no necesitaba una segunda prueba positiva porque esos primeros días, realmente, simplemente apestaban".

Antes de contraerlo, Amell se había sometido a lo que calculó que eran unas "40 pruebas negativas", lo que aumentó su confianza en no contraer el virus con su estilo de vida.

Como algunos otros, Amell, el actor de Arrow confiaba en que no contraería el virus COVID-19. “Oh, siempre supe que era una posibilidad, la número uno, y sentí una gran presión para no entenderlo”, dijo. “Y esto es algo en lo que me metí una vez que obtuve un resultado positivo, mucho miedo mental, siempre he sido muy bueno con el uso de máscaras sobre el distanciamiento social, siguiendo las reglas".

Es importante mantenerse informado sobre el tema, señala. Si esto no fuera algo a lo que se le prestara tanta atención, se estaría extendiendo más rápido de lo que es. "Si esto no se llamara COVID-19, no me habría perdido un día de trabajo", declaró Amell. "Me habría sentido una mierda en un par de días, pero yo he perdido un día de trabajo, me he ido al trabajo sintiéndome peor”

En última instancia, Stephen Amell espera que las personas aprendan de historias como la suya y se pongan en la mejor posición posible para estar a salvo y evitar el virus.

Debido a los síntomas el actor ya sabía que tenía Covid-19 incluso antes de la prueba

"Tómatelo de un hombre cuya única sensación de ansiedad y pánico ha sido el concepto de contraer COVID, y nunca me preocupé por su aspecto letal porque los números sugieren que lo conseguiré, y tal vez seré asintomático o tal vez mis síntomas serán leves, saldré por el otro lado y estaré bien, que es lo que sucedió ", dice Amell.

TE PUEDE INTERESAR: Arrow: Lo que PASARÁ después de lo ocurrido en 'Crisis on Infinite Earths”

"Mi ansiedad vino de la idea de que estaría decepcionando a cientos de personas. Cierto, no tenía ansiedad por el hecho de que se lo diera a otras personas, lo cual de nuevo posiblemente hice, lo cual es inquietante y de sí mismo. Pero, tienes que entender que debido a esta ansiedad, he tratado de forma activa, activa y activa de evitar contraer este virus. ¿Y adivinen qué? Lo pillé de todos modos. Así que sé inteligente".