Stephanie Salas presume por primera vez románticas fotos junto a Humberto Zurita

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Stephanie Salas se dio una oportunidad en el amor con Humberto Zurita, quien confesó durante una entrevista que ama a la famosa, aunque los fans han estado esperando ver a los actores juntos, y por fin el día llegó.

La actriz y cantante de 52 años de edad luce muy feliz y más enamorada, de igual forma el actor y productor de televisión de 68 años de edad, incluso la hija de la famosa ha tenido la oportunidad de convivir con los enamorados durante unas vacaciones en la playa.

Tras aquellos días inolvidables, ahora la nieta de Silvia Pinal dejó en shock a sus admiradores, y por primera vez presumió a su novio. Las fotos en blanco y negro de inmediato se llenaron de comentarios para la pareja, a quienes le desean lo mejor en su relación.

Stephanie Salas y Humberto Zurita se dejan ver juntos en redes

La actriz presume a su novio en Instagram

En aquellas fotografías que compartió la hija de Sylvia Pasquel comentó: "Érase una vez... El amor". Dijo, mientras que sus seguidores celebraron que por fin los actores se tomaron fotos juntos y compartieron aquel romántico momento con los fans, pues en las noticias de la farándula te compartimos que solo se habían dedicado amorosos mensajes.

Romántica foto de la pareja causó furor

Michelle Salas, la hija de la actriz, reaccionó a las fotos, de igual forma Kika Edgar quien comentó: "Qué felicidad me da verlos juntos, los amo". Mientras que sus seguidores mencionaron: "Para el amor no existe edad, tiempo o imposibles. A disfrutar cada momento", "Me encantan", "El amor", entre otros mensajes.

¿Qué es Stephanie Salas de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán y su sobrina

La actriz Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, es la sobrina de la cantante rockera Alejandra Guzmán. La famosa ha tenido la oportunidad de convivir con su familia en fechas importantes como Navidad, así lo ha presumido en algunas fotografías en redes sociales.

