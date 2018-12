Stephanie Salas confiesa secretos de cuando estuvo embarazada de su hija Michelle

Como ya hemos de saber, la relación que tuvieron la actriz Stephanie Salas y el talentoso cantante Luis Miguel, siempre ha sido un misterio, pues aun no se sabe a ciencia cierta que fue lo que paso con este par de celebridades. Sin embargo, Stephanie finalmente ha decidió hablar acerca de como vivió su embarazo y las razones que la llevaron a tener a Michelle, hija en común con el intérprete.

Gracias a la entrevista que tuvo con "El Burro" Van Rankin, la actriz hablo por primera vez acerca de como fue su embarazo y lo que la llevo a tomar la decisión de seguir adelante con el a tan pronta edad, pues afirmó que gran parte de esta enorme decisión tuvo que ver con el lamentable fallecimiento de su media hermana, Viridiana.

“La verdad yo le tomé un cariño incluso muy maternal, o sea, el día que yo me embaracé, yo tenía eso muy presente, el amor que yo tenía con mi hermana (Viridiana), esa sensibilidad, que el día que yo me embaracé fue de los motivos por el que siendo aún muy joven, dije va, porque eso que viví fue algo irreparable, fue emocionalmente muy fuerte para mí y muy bello de estar en cercanía con un ser tan pequeñito”...

“Fueron épocas muy oscuras familiarmente, emocionalmente, hablando de estas pérdidas en mi familia, en el momento en que yo me embarazo siento como un rayo de luz, literal, sentí que a mí se me abrían los ojos a la vida, se me iluminaba la vida, y me encaminaba hacia algo muy bueno, me hace crecer como mujer, me hace tomar fuerzas, me hace tomar agallas, me hace decirle a mi mamá: ‘sí, estoy embarazada, (…) es mi vida, es mi rollo”, compartió abiertamente la actriz.