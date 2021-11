Stefanny Loaiza rompe el silencio sobre la violencia de su padre

El tiktoker Pablo Chagra dio a conocer en su cuenta oficial que Stefanny Loaiza rompió el silencio tras la violencia que vivió por parte de su padre ya que el día de ayer se filtró en las redes sociales un video en donde el hombre la jalaba del cabello para sacarla de un restaurante en Mazatlán, Sinaloa.

Ante la polémica, Stefanny decidió mandarle un mensaje privado a la cuenta que filtró el video del restaurante en donde se observa el maltrado de su papá.

"Hola polémicas pues no se si agradecerte o insultarte, ojalá sepas lo que estás haciendo al publicar eso. No vengo a pedirte que lo bajes porque ya salió por todos lados. Me exhibiste, sepas que es mi triste realidad, por eso Kim ya no regresó a la casa y Barrón y yo sólo somos amigos. Él es un hombre en el que me puedo apoyar para llorar".

Por su parte, la lindura mayor, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han mantenido un bajo perfil en sus redes sociales, limitándose a hablar sobre este escándalo ocurrido en su familia.

¿Cuántos años tiene Stefanny Loaiza?

¿Cuántos años tiene la hermana de Kimberly Loaiza?

La hermanita de Kimberly Loaiza apenas tiene 17 años de edad, sin embargo gracias a las redes sociales se ha colocado como una celebridad de internet, por lo cual cuando se filtró el video siendo agredida por su padre mientras estaba con un hombre de 30 años de edad el cual es ex pareja sentimental de Kenia Os, se hizo todo un escándalo.

Cabe destacar que su hermana y Juan de Dios Pantoja tuvieron grandes problemas con aquel hombre con el que se le vio a Stefanny, ya que cuando era novio de Kenia, la pareja Jukilop intentó hacerlos quedar mal por lo que ahora los internautas han dicho que esto es un karma que están pagando por haber hablado mal de Kenia y Barron.

Por otra parte, en los últimos días Stefanny había pasado largas temporadas con Kim en su casa de la Ciudad de México a pesar de haber estado distanciadas un largo tiempo, así que muchos rumoran que las hermanas estaban separadas por este hombre que es 13 años mayor que ella.

Otro de los temas que se han tocado en redes sociales, es que Kimberly huyó de su casa por las mismas razones y que supuestamente por eso ha tolerado las presuntas faltas de respeto de Juan de Dios ya que su padre también la violentaba.

¿Quién es Kimberly Loaiza?

¿Quién es Kimberly?

La famosa Kimberly Loaiza es la segunda persona con más suscriptores en Youtube, posicionándose como la mujer más famosa de Latinoamérica. Hace un par de años decidió incursionar en la música per tuvo que tomar dos recesos debido a sus embarazos pero en este 2021 regresó más fuerte que nunca con una colaboración con Zion y Lennox que triunfó rápidamente y la colocó varios días en el número uno de Tendencias en la plataforma de videos.

