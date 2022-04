Stassie, la mejor amiga de Kylie Jenner ya no tiene una amistad con Jordyn Woods

Foto: Daily Advent

La mejor amiga de Kylie Jenner, Anastasia “Stassie” Karanikolaou, ha revelado que desde hace un tiempo dejó de tener una amistad con la modelo Jordyn Woods, ex mejor amiga de Kylie. Sin embargo, “Stassie Baby” explicó que tuvo “razones personales” para dejar de ser amiga de Jordyn.

Durante una aparición en el podcast "Call Her Daddy" lanzado el 13 de abril, la influencer de 24 años compartió que ya no es amiga de Woods, y que esto no tiene nada que ver con el escándalo que involucra a la familia Kardashian-Jenner.

"Oh, no", respondió Stassie cuando se le preguntó si todavía era amiga de Jordyn. "Por mis propios motivos. Esta es la primera vez... que diré esto, pero es por mis propios motivos. No es... No estaba siguiendo a nadie más. Tuve mis propias razones y eso es todo", declaró Stassie, amiga de Kylie Jenner desde la infancia.

¿Qué pasó con Jordyn Woods y Kylie Jenner?

Kylie dejó de ser amiga de Jordyn tras enterarse que ella tuvo un encuentro íntimo con el entonces novio de su hermana/Foto: Tú en línea

Como te informamos en La Verdad Noticias, Jordyn Woods y Kylie Jenner rompieron su amistad en 2019, después de que se filtró que Jordyn fue sorprendida besándose con el entonces novio de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, en una fiesta en la casa del atleta.

En 2021, Kylie habló con Andy Cohen en la reunión de Keeping Up With the Kardashians sobre el final de su amistad con Woods: "Jordyn y yo tuvimos una conversación después de eso", dijo la fundadora de Kylie Cosmetics en junio pasado.

"Cuando éramos amigas, nunca pensamos que dejaríamos de ser amigas. Fue algo así como de la noche a la mañana y, ya sabes, cuando ella le hizo algo a mi familia, sentí que me hizo algo a mí", confesó la millonaria empresaria que es madre de dos hijos.

Kylie Jenner sólo tiene una mejor amiga y es Stassie

Kylie y Stassie han sido amigas desde la adolescencia/Foto: Youtube

Aunque Khloé le dijo a Kylie que no le importaba si ella volviera a ser amiga de Jordyn, la hermana menor de las Jenner demostró que no estaba dispuesta a reanudar su amistad con Woods.

Por lo tanto, ahora Kylie Jenner sólo tiene a la influencer Stassie Karanikolaou como mejor amiga. Cabe destacar que Anastasia no se alejó de Jordyn pese al escándalo de hace casi tres años, así que es posible que la ruptura de su amistad haya ocurrido en los meses más recientes.

