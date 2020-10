Star Wars revela el NUEVO “look” de Boba Fett

Star Wars recuperó a uno de sus personajes más populares con un aspecto completamente nuevo. Los spoilers están llegando, The Mandalorian regresó con una gran sorpresa para su segunda temporada con el nuevo episodio del viernes, "Capítulo 9: The Marshal".

El episodio ve a Din Djarin haciendo equipo con Cobb Vanth, un mariscal local en Tatooine que lleva una armadura mandaloriana rescatada. Los fanáticos de Star Wars desde hace mucho tiempo reconocerán esa armadura. Pertenecía a Boba Fett, el notorio cazarrecompensas que rastreó a Han Solo hasta la Ciudad de las Nubes en busca de Jabba the Hutt.

Star Wars regresó a la vida a Boba Feet

La última vez que los fanáticos vieron a Boba Fett fue cuando el cazarrecompensas cayó de la barcaza de Jabba a un pozo de sarlacc. Los fanáticos creían que Boba Fett pasaría los próximos años siendo digerido por el monstruo del desierto. Esas suposiciones estaban equivocadas.

La armadura debería haber sido la primera pista. Vanth lo adquirió de un grupo de jawas en el desierto. Pero, ¿cómo lo conseguíeron los jawas si entraba en las fauces del sarlacc con su portador?.

El final del episodio confirma que Boba Fett de alguna manera salió vivo del sarlacc. Y parece que ha cambiado su armadura mandaloriana por la túnica andrajosa de un vagabundo del desierto. y Aquí en La Verdad Noticias, te presentamos su nuevo look, echa un vistazo:

La nueva imagen de Boba Fett en Star Wars: The Mandalorian

Este es Temuera Morrison en el papel de Boba Fett. Los fanáticos recordarán a Morrison por interpretar al cazarrecompensas Jango Fett en Star Wars: Attack of the Clones. Jango sirvió como modelo para el ejército clon de la República durante las Guerras Clon.

Boba es un clon de Jango que no pasó por el mismo proceso de envejecimiento acelerado artificialmente que los otros clones. Jango esencialmente se clonó a sí mismo como un hijo. No sobrevivió lo suficiente para criar a Boba. En cambio, Boba vio como la hoja del sable de luz de Mace Windu decapitaba a su padre durante la Batalla de Geonosis.

Más tarde, Morrison proporcionó la voz de Boba Fett en las actualizaciones de la edición especial de The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, agregando coherencia entre las trilogías original y precuela de Star Wars. También proporcionó su voz como Jango y Boba Fett en varios videojuegos de Star Wars. Esta es la primera vez que Star Wars: The Mandalorian presenta a Boba Fett en acción real.

La aparición de la armadura de Boba Fett desató múltiples teorías en Star wars

Curiosamente, Boba Fett está adoptando un estilo de vida similar al del antiguo rival de su padre, Obi-Wan Kenobi. Ambos sobrevivientes de las Guerras Clon terminaron viviendo vidas de soledad en los desiertos de Tatooine, aunque a Boba Fett le tomó muchos años más y una supuesta muerte para llegar a ese punto, por lo que Star Wars ama su dualismo.

¿Qué opinas del nuevo look de Boba Fett? Háznoslo saber en los comentarios. The Mandalorian estrena los nuevos episodios los viernes en Disney +.