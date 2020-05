Star Wars regresa a cargo de la fuerza de Taika Waititi/Foto: CineMedios

Disney anunció en plena celebración del “May the 4th be with you”, es decir, el 4 de mayo Día de Star Wars, que el director neozelandés Taika Waititi será el encargado de llevar la fuerza a la nueva cinta que la casa de estudios está preparando con LucasFilm. ¡Tendremos mucho más de esta famosa saga!

El pasado 4 de mayo, los millones de fans de la “Guerra de las Galaxias” festejaron no sólo el aniversario de esta popular historia, sino también se llenaron de emoción al saber que habrá una nueva película que seguirá la línea de la saga Skywalker que fue dirigida hace un año por el director J.J. Abrams.

La cinta que dirigirá Taika Waititi de 44 años formará parte de la trilogía que Disney y LucasFilm tienen preparados para el 2022, 2024 y 2026. El afamado director de la película “Jojo Rabbit” ya había tenido su primer acercamiento a la historia de Star Wars cuando dirigió el capítulo final de una temporada de la serie “The Mandalorian”, producción transmitida en Disney+.

Taika Waititi en Disney

Después de llevarse el Oscar 2020 como Mejor Director gracias a la cinta “Jojo Rabbit”, las ofertas laborales para Taika Waititi incrementaron demasiado rápido. Y es que el neozelandés ha demostrado haber realizado muy buenos trabajos como director y escritor. Basta con recordar las cinta de Disney y Marvel “Thor: Ragnarok” que estuvo bajo su mando.

Próximamente lo tendremos en la siguiente cinta del Dios del Trueno “Thor: Love And Thunder”, la cual cambió la fecha de su estreno para noviembre del 2021, a causa de la pandemia mundial. Sin embargo todavía no hay fecha exacta para la nueva cinta de Star Wars que realizará el director.

Pero se tiene el dato de que el guión estará a cargo del mismo Taika y de Krysty Wilson-Cairns, quien escribió para la película ganadora del Oscar “1917”. Waititi seguramente debe estar emocionado por trabajar en la historia de George Lucas, ya que después de llevarse el Oscar, el director reveló que deseaba participar en algún filme de Star Wars. ¡Esperamos que la fuerza lo acompañe!