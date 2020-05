Star Wars: recrean una versión al estilo Quentin Tarantino ¡Increíble!

No queda duda que Star Wars es una de las franquicias más emblemáticas de la industria cinematográfica, la cual fue creada por el gran George Lucas en el año 1977, por lo que lo que esta icónica historia nos ha acompañado por más de 40 años.

Pero te imaginas cómo sería este clásico del cine si hubiera estado bajo la dirección de Quentin Tarantino ¿habría obtenido el mismo éxito?. Pues esto es algo que ya podemos ver hecho realidad gracias a una increíble recreación.

Recordemos que Quentin Tarantino también se ha destacado por sus extraordinarias producciones entre las que se encuentran toda la saga de Kill Bill, Pulp Fiction, Bastardos sin gloria, Django sin cadenas y Once upon a time in Hollywood, entre sus últimos trabajos.

Star Wars al estilo Quentin Tarantino

Y todos sabemos que una película no podría ser de Tarantino sin sangre, muertes, insultos y un poco de humor negro, por lo que está increíble versión de Star Wars ha logrado captar toda la esencia de este gran productor de cine.

“Érase una vez en… una galaxia muy, muy lejana” fue el título elegido para esta versión de Star Wars que fusiona algunos elementos de la última producción de Quentin Tarantino con distintas escenas del Episodio III: La venganza de los Sith.

¡Una verdadera joya!

El resultado ha sido una verdadera joya sobre todo para los fanáticos del trabajo de Tarantino, pues esta versión logró combinar a la perfección la esencia de este director con el icónico trabajo de George Lucas.

Cabe mencionar que este video fue compartido originalmente en el canal de Youtube de CineMash hace aproximadamente 4 años. Pero la celebración de los 76 años del gran creador de Star Wars fue motivo suficiente para recordar esta increíble versión de uno de sus clásicos.