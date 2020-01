Star Wars: liberan el tráiler de la última temporada de The Clone Wars

Recientemente los fanáticos de la saga de Star Wars recibieron una de las mejores noticias y sorpresas, puesto que al fin se liberó el tráiler oficial de la séptima y última temporada de “The Clone Wars” la magnífica serie animada que durante varios años se ha ganado el corazón de la audiencia . Y ahora las nuevas imágenes de su última temporada enloquecen a todos sus seguidores.

Recordemos que “The Clone Wars” es una serie ubicada en una temporalidad previa al tercer episodio de la saga de Star Wars “La Venganza de los Sith”. Por lo que esta producción no trae de nuevo las diferentes aventuras del legendario Anakin Skywalker, obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano, entre otros.

Es importante recalcar que esta última entrega se encuentra dirigida por Dave Filoni, quien también se ha encargado de dirigir las temporadas anteriores; por lo que se espera que su éxito continúe en esta nueva entrega.

“The Clone Wars” llega a la plataforma de Disney Plus

Con 12 episodios, “The Clone Wars” llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 21 de febrero, una de las fechas más esperadas para los fanáticos de esta serie animada. Recordemos que Star Wars: The Clone Wars, fue creada por George Lucas, comenzando con la película animada transmitida en el año 2008, cuando Disney aún no se hacía cargo de esta saga.

Respecto a este tema cabe mencionar que “The Mandalorian” fue quien levantó los ánimos de los fanáticos, después de que la película “El ascenso de Skywalker” fracasara en taquillas y dejara un mal sabor de boca en el final de esta saga.

Ahora “The Clone Wars” viene a completar ese ánimo para los que siguen inconformes con el final de la legendaria familia Jedi; y aunque sus primeras temporadas fueron transmitidas por la señal de Cartoon Network, y luego posteriormente a través de la plataforma de streaming Netflix; en esta ocasión Disney Plus será el encargado de traer la última temporada de esta serie animada.

A pesar de que ya se conoce el destino de algunos personajes de esta serie gracias a “Star Wars Rebels”, la séptima temporada de The Clone Wars es algo que no te puedes perder, puesto que aún falta por descubrir algunos de los eventos más importantes.

Incluso a unas horas de haber sido liberado, el tráiler oficial de la última temporada de The Clone Wars ha llegado a casi medio millón de reproducciones, por lo que no podíamos evitar mostrártelo.

