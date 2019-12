“Star Wars”: gana MILES de pesos por ver sus películas ¡Entérate cómo!

Star Wars: El ascenso de Skywalker está a días de su espectacular estreno en todos los cines de México y por ello ahora el sitio CableTV.com anunció un concurso para que los fanáticos puedan ponerse al día con todos los filmes de la saga mientras ganan mil dólares (19 mil 584 pesos).

¿De qué trata el concurso?

Resulta que el sitio CableTV.com pagará a un usuario de Twitter mil dólares para ver 10 películas de Star Wars y que durante su experiencia comparta sus pensamientos en las redes sociales, algo bastante tentador para los millenials.

Se ha dado a conocer también que para ser parte de este concurso, el maratón incluirá todos los clásicos y terminará antes del estreno de la última película de Star Wars.

¿Qué películas incluirá el maratón?

Para que el concursante pueda ganbar el premio monetario tendrá que ver la trilogía episódica original que incluye las siguientes películas: (A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi), las precuelas (The Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge de los Sith), dos de las tres secuelas ( The Force Awakens y The Last Jedi ), y las precuelas no episódicas ( Solo y Rogue One ).

Hay que destacar que según la página del concurso, tomará alrededor de 22 horas y 25 minutos ver las películas, las cuales el participante las recibirá como Blu-rays de CableTV.com y también obtendrá una máquina para hacer palomitas de maíz con la figura de R2-D2, un muñeco de Chewbacca y un Han Solo Blaster Nerf.

Requisitos

Si crees que eres apto para este atractivo concurso tienes que enviar una solicitud explicando en 200 palabras por qué eres el perfecto Jedi o Sith Lord para el trabajo, ser mayor de los 18 años, ciudadano estadounidense y tienes de fecha límite para participar el 11 de diciembre.

