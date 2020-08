Star Wars: Todos los poderes de la Fuerza que Rey usó en la trilogía de Disney

Hacia el final de Star Wars: The Force Awakens, llegamos a saber que Rey era capaz de usar la Fuerza, y de hecho la vimos varias veces usando sus poderes y habilidades en el desarrollo de su historia. Pese a haber vivido la mayor parte de su vida aislada en el planeta Jakku, Rey pudo aprender rápidamente cómo usar la Fuerza y finalmente pasó a ser uno de los miembros más poderosos de la Resistencia, en especial tras su entrenamiento con dos grandes mentores como lo fueron Luke Skywalker y la Princesa Leia.

Gracias al talento heredado de Anakin y Luke Skywalker, fue no solamente una gran piloto y sus habilidades durante la saga la ayudaron a sobrevivir sola en un planeta desolado y severo, criándose a sí misma. Aprendió a luchar muy temprano y se convirtió en una excelente luchadora. Estos son los poderes de la Fuerza que Rey ha utilizado en las más recientes películas de Star Wars.

Poderes que Rey ha aprendido de La Fuerza

Visión de la Fuerza

The Last Jedi

En The Force Awakens, mientras exploraba el castillo y la cantina de Maz Kanata, se encontró con el sable de luz de Luke. Al entrar en contacto con él, pudo canalizar una visión del pasado y de los acontecimientos futuros. Antes de la caída de los Jedi, Visión de la Fuerza era una habilidad que la mayoría de los Jedi poseían en diversos grados. El Maestro Yoda pudo sentir el futuro, aunque sabía que los eventos siempre estaban en movimiento.

Anakin Skywalker estaba plagado de pesadillas que mostraban las muertes de su madre y Padme, lo que lo llevó a caer al Lado Oscuro. En la trilogía original de Star Wars, Luke también tuvo visiones; uno fue el que le mostró a sus amigos en peligro durante El Imperio Contraataca. Como poder fundamental para la mayoría de los Jedi, no es sorprendente que este fuera el primer gran poder que utilizó Rey y el contacto con un artefacto tan poderoso en la Fuerza probablemente activó sus poderes.

Sonda mental

La mayoría de los usuarios sensibles a la Fuerza son capaces de percibir e interpretar los pensamientos a nivel superficial de aquellos que están desprotegidos o desequilibrados. Sin embargo, los usuarios de Dark Side no tienen reparos en utilizar este poder para profundizar e invadir la mente de cualquier persona, independientemente de sus deseos.

The Force Awakens

La mente de Darth Maul sondeó a mucha gente en Star Wars: The Clone Wars y Vader la usó para sentir las emociones de Luke y descubrir la existencia de Leia en The Return of the Jedi. En el caso de Rey, utilizó el poder en defensa propia para evitar que Kylo obtuviera el mapa.

Engaño Mental

El engaño mental es uno de los poderes de la Fuerza más emblemáticos de la saga Star Wars. Fue mostrado por primera vez por Ben Kenobi en A New Hope, y desde entonces ha sido utilizado por muchos personajes en varias historias. Qui-Gon Jinn lo usó con Boss Nass en The Phantom Menace, Obi-Wan convenció a un hombre para que reconsiderara su vida en Attack of the Clones, y Luke lo usó en un guardia para entrar al palacio de Jabba en The Return of the Jedi.

Telequinesis

Al final de The Force Awakens, Rey pudo invocar el sable de luz de Kylo Ren utilizando la telequinesis de la Fuerza. Otra habilidad central de cualquier Jedi y Sith, la telequinesis puede ser extremadamente útil y tiene diversas aplicaciones.

Rise of The Skywalker

Es famoso que a Darth Vader le gustaba estrangular a quienes le desagradaban y el Maestro Yoda levantó el Ala-X de Luke de las pantanosas aguas de Dagobah. De manera impresionante, más adelante en la línea de tiempo, Kylo Ren usó este poder para detener un rayo láser en el aire.

Fuerza más allá del Enlace Mental

Al final de The Force Awakens, Rey pudo invocar el sable de luz de Kylo Ren utilizando la telequinesis de la Fuerza. Otra habilidad central de cualquier Jedi y Sith, la telequinesis puede ser extremadamente útil y tiene diversas aplicaciones.

Es famoso que a Darth Vader le gustaba estrangular a quienes le desagradaban y el Maestro Yoda levantó el Ala-X de Luke de las pantanosas aguas de Dagobah. De manera impresionante, más adelante en la línea de tiempo, Kylo Ren usó este poder para detener un rayo láser en el aire.

Salto de la Fuerza

Después de entrenar con Leia y Luke, las habilidades de Rey eran mucho más avanzadas en The Rise of Skywalker. Para entonces, podría saltar más alto que nunca y a largas distancias, usando Force Jumps para evitar al luchador de Kylo Ren y un maremoto durante su duelo con él en las ruinas de la segunda Estrella de la Muerte. Luke usó este poder para escapar de la cámara de congelación de carbono en The Empire Strikes Back, mientras que los Maestros Jedi saltaron grandes distancias y alturas en The Phantom Menace y el resto de la trilogía de la precuela.

Una batalla por el futuro en los restos del pasado. #StarWars #ElAscensoDeSkywalker pic.twitter.com/N1KIf0ToUK — Star Wars (@StarWarsLA) July 3, 2020

Curación

En el nuevo canon de Star Wars, The Child también usó la curación de la Fuerza en la serie de televisión The Mandalorian. Y Ahsoka Tano usó la misma técnica para restaurar los cristales kyber de sus sables de luz blancos en la novela Ahsoka.

Te puede interesar:Sar Wrs regresa a cargo de la fuerza de Taika Waititi

Rayos de la Fuerza

Una gran revelación de The Rise of Skywalker fue que Rey usaba Force Lightning. Este poder del Lado Oscuro fue prohibido por la Orden Jedi y utilizado principalmente por el Emperador Palpatine en El Retorno del Jedi y La Venganza de los Sith. Rey pudo desbloquear esta habilidad porque ella era, en verdad, la nieta de Darth Sidious. Es cierto que los relámpagos de la Fuerza de Rey se cometieron por error y sin darse cuenta provocó que la nave de transporte que estaba tratando de controlar explotara.