Star Wars: The Mandalorian temporada 2 revela el primer vistazo

El martes, Disney Plus y Lucasfilm lanzaron el primer vistazo a la segunda temporada de Star Wars: The Mandalorian. Esto se produce después de que The Mandalorian obtuviera 15 nominaciones a los premios Emmy, incluida una por Mejor Serie de Drama.

Es una presentación impresionante para la primera serie de televisión de acción en vivo de Star Wars, que sigue al cazarrecompensas Din Djarin interpretado por Pedro Pascal, y su nuevo barrio, The Child, a quien los fanáticos a menudo llaman "Baby Yoda".

¿Cómo preparan Star Wars: The Mandalorian?

Jon Favreau escribe el programa, mientras que Dave Filoni de Star Wars: The Clone Wars actúa como su asesor en todo lo relacionado con el canon de Star Wars, como el dúo explicó a Entertainment Weekly.

“En pocas palabras: no pensamos demasiado en las cosas”, dice Filoni. "George comenzó con estos personajes muy icónicos cuyas relaciones son muy claras, y luego presentó lo que está en juego: para nosotros, el (destino del) Niño", dice Filoni.

“Una audiencia tiende a disfrutar una historia al apegarse a tropos y personajes que entienden, como un pistolero en el Viejo Oeste. Así que fue una historia clara y una aventura divertida, incluso si nunca has visto nada (en el universo de Star Wars)".

Favreau agrega: "Se me ocurren ideas y, a veces, Dave dice: 'No puedes hacer esto en Star Wars'. Luego, citaré ejemplos de las películas, o Clone Wars, para intentar usarlos como justificación.

Soy como un abogado hablando con un juez; Para él soy como él para George. No haré nada sin la aprobación de Dave. Y para su crédito, entiende que Stars Wars debe ser divertido y estar en constante evolución".

Favreau también está dirigiendo un episodio de la segunda temporada del programa, al igual que Rick Famuyiwa, Robert Rodríguez y Carl Weathers, quien interpreta a Greef Karga en la serie. La trama de la segunda temporada verá al villano Moff Gideon (Giancarlo Esposito) que continuará persiguiendo a Baby Yoda a través de la galaxia.

Star Wars: The Mandalorian Season Two se estrena en Disney + el 30 de octubre. Sigue leyendo para ver las nuevas fotos.

Gina Carano como Cara Dune

Gina Carano como Cara Dune en Star Wars: The Mandalorian /Foto: Francois Duhamel/ Lucasfilm LTD

Carl Weathers como Greef Karga

Carl Weathers como Greef Karga en Star Wars: The Mandalorian /Foto: Francois Duhamel/ Lucasfilm LTD

Pedro Pascal como Din Djarin

Pedro Pascal como Din Djarin en Star Wars: The Mandalorian /Foto: Francois Duhamel/ Lucasfilm LTD

Cara Dune, Din Djarin y Greef Karga

Cara Dune, Din Djarin y Greef Karga en Star Wars: The Mandalorian /Foto: Francois Duhamel/ Lucasfilm LTD

Din Djarin y Baby Yoda