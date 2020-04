Star Wars: “The Clone Wars” recibe conmovedor ARTE de Anakin y Ahsoka

Star Wars: The Clone Wars es una serie de televisión perteneciente a la franquicia oficial de Disney Plus, pero el jefe Dave Filoni en la actual temporada de la saga, dió a conocer un arte sobre uno de los momentos más preciados para los fans entre Anakin y Ahsoka; ya que tras 7 temporadas, el final de sus travesías está cerca.

Con información de Wipy, este momento entre ambos guerreros jedi, resultó de lo más conmovedor, pues no habían tenido un tiempo juntos en pantalla durante varios capítulos; recordando que oficialmente Ahsoka dejó la Orden Jedi y en los futuros episodios, Anakin ya se habría pasado al lado oscuro de la fuerza, convertido en Darth Vader.

La publicación de Dave Filoni, resulta ser un arte conceptual que inmortalizó una de las escenas más clásicas de la serie de “The Clone Wars”, viendo de cerca el enorme sol rojo de fondo y siendo una imagen que ya recibió más de 35 mil 375 me gusta, desde que el famoso animador que también trabajó en “Avatar: The Last Airbender”, la compartió en su cuenta de Instagram.

Anakin y Ahsoka en “The Clone Wars

Aunque la actual temporada de The Clone Wars se encuentra emitiendo un nuevo capítulo cada semana en Disseny Plus, el pasado título “Old Friends Not Forgotten,” nos presentó la forma en la que Ahsoka se comunicó con Anakin para llevar a cabo una negociación con el Gran Ejército de la República y finalmente dar inicio a los sucesos del Asedio de Mandalore.

Muchos fans de Star Wars no quieren que esta serie animada termine, pues todos los acontecimientos que se ven, toman lugar en varios espacios de tiempo de la saga original, desde el inicio de la primera adaptación al cine, junto con lo nuevo que han creado en “The Mandalorian” para la reciente plataforma de streaming que lanzó Disney en el 2019.