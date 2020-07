“Star Wars: The Bad Batch” será un spin-off que llegará a Disney +/Foto: Hipertextual

“The Bad Batch” se estrenará en 2021 en el servicio de transmisión. Disney + y Lucasfilm continuarán la historia de Star Wars: The Clone Wars con una serie derivada.

La plataforma de transmisión lanzará la serie Star Wars: The Bad Batch en 2021. La serie animada seguirá a los clones de élite y experimentales de Bad Batch, que se introdujeron en The Clone Wars, a medida que se abren camino en una galaxia que cambia rápidamente después de la guerra de los clones.

El anuncio llega dos meses después de la conclusión de la temporada final de The Clone Wars. "Dar a los fanáticos nuevos y existentes el capítulo final de Star Wars: The Clone Wars ha sido nuestro honor en Disney +, y estamos encantados con la respuesta global a esta serie histórica", dijo Agnes Chu, encargada del contenido en Disney +.

“The Clone Wars pudo haber llegado a su conclusión, pero nuestra asociación con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation apenas está comenzando. Estamos encantados de hacer realidad la visión de Dave Filoni a través de las próximas aventuras de Bad Batch”, declaró la ejecutiva.

¿De qué tratará Star Wars: The Bad Batch?

Bad Batch es un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus cohortes en el Ejército Clon, y cada uno posee una habilidad singular que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos.

Tras el final de la guerra, asumen misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar un nuevo propósito.

La serie es una de varias propiedades de Star Wars en Disney +, incluido The Mandalorian, que debutó cuando se lanzó el servicio en noviembre de 2019, y la próxima serie de acción en vivo centrada en Obi-Wan Kenobi (Ewan MacGregor) y el personaje de Rogue One Cassian Andor (Diego Luna) La cocreadora de Russian Doll, Leslye Headland, también está desarrollando una serie centrada en personajes femeninos en el universo de Star Wars.

Otras de las series basadas en la franquicia de "La Guerra de las Galaxias" que llegará próximamente a la plataforma de streaming es "Obi-Wan Kenobi", protagonizada por el actor Ewan McGregor/Foto: Vandar

El ejecutivo de Dave Filoni (The Clone Wars, The Mandalorian) produce The Bad Batch con los veteranos de animación de Star Wars Athena Portillo, Brad Rau y Jennifer Corbett.

Carrie Beck es coproductora ejecutiva y Josh Rimes produce. Rau será el director supervisor y Corbett es el escritor principal.