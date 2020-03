Star Wars: Spin- off de Rogue One revela primeros detalles ¿Regresa Diego Luna?

Star Wars: Rogue One, confirmó la producción de una nueva serie basada en la cinta de 2016, donde Diego Luna dio vida a Cassian Andor, cuyos primeros detalles finalmente fueron revelados.

Rogue One confirma serie spin off

A través del portal, The Illuminerd, la franquicia de Star Wars dio a conocer la sinopsis oficial de la nueva serie de Star Wars: Rogue One, que contará nuevamente con Diego Luna en el papel de Cassian Andor.

"(Rogue One) Sigue las aventuras del espía Rebelde Cassian Andor durante los años formativos de la Rebelión y antes de los eventos de Rogue One: A Star Wars Story”.

La sinopsis de Star Wars continúa: “El emocionante thriller de espías explorará historias llenas de espionaje y misiones atrevidas para restaurar la esperanza a una galaxia en las garras de un Imperio despiadado".

Primeros detalles de Star Wars: Rogue One

El próximo spin off de Star Wars: Rogue One tiene planeado comenzar su rodaje en octubre de 2020 para su estreno a mediados de 2012 a través de la plataforma de streaming, Disney Plus.

Diego Luna en Star Wars: Rogue One

Además de Diego Luna, otro actor que retoman sus papeles de Rogue One: Una Historia de Star Wars, son Alan Tudyk como K.2SO, quien acompañó a Cassian Andor en su travesía.

Aunque Cassian Andor (Diego Luna) no pertenece a ninguna de las fracciones principales de Star Wars, Jedis y Siths, así como su impactante final, fue uno de los personajes que más sobresalió en Rogue One.

Gracias a su popularidad, Diego Luna volverá a dar vida al “capitán Rebelde y oficial de inteligencia con experiencia en combate y una moralidad cuestionable, asignado para vigilar a Jyn Erso (Felicity Jones) en su misión”.

La serie spin off de Star Wars: Rogue One se une a series como “The Mandalorian”, que también se transmite por Disney Plus, que pronto estará disponible en México.