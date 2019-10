Star Wars: ¡Por fin! Liberan su tráiler final ¡Espectacular! (VIDEO)

La Guerra de las Galaxias ha vuelto a causar revuelo, pues Disney y Lucasfilm han divulgado su espectacular tráiler final que llevará por título: “Star Wars: el ascenso de Skywalker” que supone el final de la saga sobre la guerra de las galaxias.

Hay que destacar que este último episodio de la saga de Star Wars o conocida también en español como “La guerra de las galaxias” es una de las películas más esperadas para este 2019.

En esta última entrega de los avances de la Guerra de las Galaxias se mostró escenas completamente nuevas así como los momentos ya vistos por los aficionados en un extracto previo, pero que ha causado furor entre las redes sociales y los internautas.

El largometraje dará respuestas a todas las preguntas de los fans de la franquicia, según la afirmación anteriormente del director de la película J.J. Abrams y además se especula que probablemente dé a conocer el origen de Rey y el de Anakin Skywalker.

Cabe destacar que el ascenso de Skywalker concluirá la historia que abarca nueve películas, spin-offs, libros y series animadas que han surgido durante los últimos 42 años y que ahora ya presume también el poster por parte de Disney.

“Star Wars: el ascenso de Skywalker” es el noveno y último episodio de la historia de Skywalker; es una secuela directa de "The Last Jedi" de 2017 y completará la nueva trilogía de Star Wars de Disney, que comenzó en 2015 con "The Force Awakens".

La trilogía de Disney ha sido un gran éxito de taquilla para la compañía, que adquirió Lucasfilm por $ 4 mil millones en 2012, mientras que "The Force Awakens", "The Last Jedi" y los dos spin-offs de Star Wars, "Rogue One" de 2016 y "Solo" de 2018, han recaudado más de $ 4.5 mil millones en la taquilla mundial, pero Star Wars es un negocio mucho más grande para Disney que solo películas.