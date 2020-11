Star Wars: ¿Podría Cal Kestis de Jedi: Fallen Order llegar a The Mandalorian?

El último episodio de The Mandalorian estaba lleno de historia de Star Wars. "Capítulo 13: Los Jedi" introdujo a la favorita de los fanáticos Ahsoka Tano en la acción en vivo, interpretada por Rosario Dawson.

El episodio también provocó el regreso del Gran Almirante Thrawn. Incluso hay referencias al antiguo canon de Star Wars: Caballeros de la Antigua República. Y hablando de los videojuegos de Star Wars, el episodio termina de una manera que configura la apariencia de otro personaje Jedi.

Si bien Luke Skywalker puede parecer la opción obvia, ¿podría Cal Kestis, el héroe de Star Wars Jedi: Fallen Order, ser el que responda a la llamada? Siguen SPOILERS para The Mandalorian, "Capítulo 13: Los Jedi".

Como informamos en La Verdad Noticias, el "Capítulo 13: Los Jedi" ve a Din Djarin viajando al planeta Corvus siguiendo las instrucciones de Bo-Katan Kryze para encontrar a la Jedi Ahsoka Tano. Al conocer a Ahsoka, los mandalorianos negocian un trato para ayudarla a lidiar con el magistrado del planeta a cambio de entrenar al Baby Yoda, cuyo nombre ahora sabemos es Grogu.

El último capítulo de The Mandalorian dejó grandes incógnitas

Din y Ahsoka tienen éxito, pero Ahsoka le dice que no puede entrenar a Grogu. Si esto se debe a que ya no se considera una Jedi, o porque siente el peligroso apego de Grogu a Djarin, o porque tiene otra misión, no dice.

En cambio, le dice a The Mandalorian que lleve a Grogu a Tython, hogar de uno de los templos más antiguos de los Jedi. Si Mando lleva a Grogu a la cima de la montaña allí, Grogu puede optar por acercarse con la Fuerza, y otro Jedi puede venir a recuperarlo.

Luke Skywalker parece ser el personaje más probable que responda a la llamada de Grogu. Sabemos que Luke quería reconstruir la Orden Jedi después de la caída del Imperio. Probablemente estaría buscando estudiantes como Grogu.

¿Cómo podría aparecer Cal Kestis en The Mandalorian?

Pero Ahsoka no fue el único Jedi que sobrevivió a la Purga. Al igual que Grogu, Cal Kestis era un padawan cuando el Emperador puso en marcha la Orden 66. Escapó y vivió al margen de la sociedad escondiendo sus poderes de la Fuerza. Pero no sabemos cómo termina su historia.

En el videojuego Jedi: Fallen Order, ambientado entre Revenge of the Sith y A New Hope, los Inquisidores del Imperio finalmente encuentran a Cal, obligándolo a salir de su escondite.

Por suerte para él, otro Jedi sobreviviente, Cere Junda. Cere está decidido a reconstruir la Orden Jedi. Para lograr ese objetivo, necesita la ayuda de Cal para abrir un Holocrón con los nombres de niños sensibles a la Fuerza que los Jedi habrían buscado para entrenar antes de la Purga.

Cal Kestis podría llegar a The Mandalorian para ayudar a Baby Yoda

Al final del juego, Cal y Cere se dan cuenta de que tratar de entrenar a nuevos Jedi en el apogeo del poder del Imperio solo pondría a esos niños en peligro de muerte y potencialmente aplastaría cualquier posibilidad de que los Jedi regresen de una manera significativa.

¿Y si Cal decide volver a intentarlo después de la caída del Imperio? Con Darth Vader y sus Inquisidores fuera, sería seguro para él buscar a los hijos de la Fuerza y comenzar su entrenamiento. Podría estar trabajando en paralelo a Luke Skywalker, o tal vez se haya convertido en el agente de Luke, recorriendo la galaxia en busca de nuevos Jedi para entrenar.

Esta idea supone que los Cal Kestis vivieron la Guerra Civil Galáctica. Esa guerra ni siquiera había comenzado cuando Jed: Fallen Order lanzó créditos. Aunque Electronic Arts no ha anunciado nada oficialmente, hay rumores de que se está desarrollando una secuela.

TE PUEDE INTERESAR: Star Wars: The Mandalorian temporada 2 revela el primer vistazo

No se sabe a dónde podría llevar ese juego al personaje. Sin embargo, dado que Cal sigue el modelo y la voz del actor Cameron Monaghan de Gotham y Shameless, no debería ser demasiado difícil llevarlo a la acción en vivo, asumiendo que Monaghan estaba dispuesto a hacerlo.

