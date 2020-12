Star Wars: Muere el actor original de Boba Fett, Jeremy Bulloch, a los 75 años

El actor Jeremy Bulloch, más conocido por haber lucido la armadura original de Boba Fett en Star Wars: The Empire Strikes Back y Star Wars: Return of the Jedi, falleció a la edad de 75 años.

El actor tiene más de cien créditos a su nombre, que incluyen Doctor Who y múltiples películas de James Bond. Bulloch tuvo un pequeño papel en Star Wars: Revenge of the Sith y, aunque no había actuado en una película de Star Wars en una capacidad sustancial durante años, fue un habitual en el circuito de convenciones hasta que se retiró de las presentaciones en vivo en 2018. .

La noticia de su fallecimiento fue compartida por el actor Daniel Logan, quien interpretó al joven Boba Fett en la precuela Star Wars: Attack of the Clones.

¿Cuándo empezó a darle vida a Boba Fett en Star Wars?

Boba Fett debutó por primera vez en un segmento animado de The Star Wars Holiday Special, pero fue su captura de Han Solo en The Empire Strikes Back lo que realmente cautivó al público. Parte del atractivo del personaje en esa película es cuánto Bulloch dejó que la armadura hiciera el trabajo para transmitir la naturaleza estoica del cazarrecompensas.

"No recibí demasiada [dirección], solo que es un soldado o un cazarrecompensas", compartió Bulloch con Thrillist en 2016.

Si bien el personaje aparentemente se encontró con su desaparición en Return of the Jedi, la temporada actual de The Mandalorian confirmó que Boba Fett había sobrevivido a su caída en el Gran Foso de Carkoon, tal como informamos en La Verdad Noticias. A pesar de que Temuera Morrison asumió el papel, Bulloch había sentido durante mucho tiempo que este no era el final de su personaje.

"Boba estará bien. Saldrá de esto", compartió el actor. "Si hay un problema, puede salir. No necesita ayuda. Puede hacerlo él mismo. Aparentemente, sale del pozo de sarlacc. Realmente no he estado al día con los libros porque, para ser bastante honestamente, no tengo tiempo. Siempre estoy ocupado con algo: un nieto allí, y ese otro allí, y otro allí. De vez en cuando lo recojo y leo un poco, pero no lo digo en serio, de verdad. Puedes obtener la información de uno de los fans".

La estrella de Star Wars falleció a los 75 años de edad.

Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos de Bulloch y los fanáticos de Star Wars en este momento difícil.

