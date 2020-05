Star Wars: Filtran la trama de la serie de Disney Plus sobre Obi- Wan Kenobi

La franquicia de Star Wars sigue vigente, ahora con una nueva serie enfocada en uno de sus personajes principales, Obi- Wan Kenobi, que será transmitida por Disney Plus y cuya trama ha sido filtrada.

Obi- Wan Kenobi tendrá su propia serie

De acuerdo al sitio, The Illuminerdi, siguiendo el estilo de The Mandalorian, la nueva serie profundizará en la vida de Obi- Wan Kenobi después de los sucesos de Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith.

La serie de DIsney Plus también tendrá un joven Luke Skywalker acompañando a Obi- Wan Kenobi tras el encuentro con los Sith en Tatooine, parecido a como The Mandalorian muestra a un solitario pistolero tras los sucesos de Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi.

Disney Plus planeaba el estreno de la serie de Obi- Wan Kenobi para el 2022, lo que podría modificarse ya que el inicio de la producción estaba programada para el pasado 3 de febrero de 2020, antes del azote de la pandemia de COVID-19.

Obi- Wan Kenobi de Disney Plus

Para la nueva serie de Disney Plus, Ewan McGregor repetiría su papel como Obi- Wan Kenobi - a quien interpretó en las precuelas de Star Wars -, razón por la que es considerada la producción más complicada de todas al tener que coordinar el proyecto con la agenda del actor de cine.

Actualmente, la serie de Obi-Wan Kenobi está a cargo de Joby Harold, quien sustituye a la directora, Deborah Chow, cuya salida ha sido atribuida a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Por su parte, el guión de la nueva entrega de Star Wars para Disney Plus está siendo realizado por Hossein Amini - quien escribió el guion de Blanca Nieves y el Cazador, protagonizada por Kristen Stewart y Chris Hemsworth - y se enfocará en la vida Obi-Wan Kenobi entre Revenge of the Sith y A New Hope.