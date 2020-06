Star Wars: Figuras de colección Black Series de The Mandalorian están de vuelta

Hasbro lanzó las primeras oleadas de figuras de The Black Series basadas en la serie de Disney +, Star Wars: The Mandalorian el año pasado, e incluyó IG-11 como una exclusiva de Best Buy.

Star Wars The Black Series IG-11 ya esta a la venta en Entertainment Earth

Desafortunadamente, la figura de 6 pulgadas del droide asesino favorito de todos se ha agotado en Best Buy durante algún tiempo, pero su segunda oportunidad de obtener uno está sucediendo en este momento ya que ha sido lanzada nuevamente al mercado por la franquicia de Star Wars.

La figura, Black Series IG-11, ahora está disponible para pre-pedido en el sitio de Entertainment Earth por $19.99 dolares con envío estandar programado para octubre. Este lanzamiento sigue tras la salida al mercado de la figura de The Black Series ,Heavy Mandalorian, que también pasó de una exclusiva de Best Buy a una exclusiva de Fan Channel.

Sin embargo, hay cosas aún más emocionantes que han sucedido recientemente con The Black Series.

Star Wars lanza figuras coleccionables de The Mandalorian

El mes pasado, Hasbro lanzó una Black Series que incluía The Mandalorian en la armadura de Beskar, la cual se agotó prácticamente en todas partes, pero aún puede reservar uno en Entertainment Earth por $ 20.99 dólares.

Fans de Star Wars deben aprovechar rápidamente la oferta, porque la primera figura de Hasbro de la Serie Negra del cazarrecompensas es difícil de encontrar en estos días (Entertainment Earth recibirá un lote en septiembre).

Finalmente, Hasbro lanzó nuevos artículos en marzo en las alineaciones de The Black Series y Vintage Collection que fueron encabezadas por fantásticas figuras Carbonized Boba Fett y Stormtrooper.

Las figuras carbonizadas presentan un acabado metálico y un empaque brillante, y sólo un puñado de figuras en esta subcategoría de la Black Series se han lanzado hasta la fecha.

Una vez más, las dos figuras carbonizadas se movieron rápidamente (especialmente Boba Fett) y se agotaron en la mayoría de los minoristas. Sin embargo, todavía puede pre ordenarlos aquí en Entertainment Earth por $ 24.99 dólares cada uno con envío programado para septiembre.