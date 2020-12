Star Trek: Picard comienza la producción de temporada 2 en FEBRERO

Jeri Ryan, actriz de Star Trek: de Picard ha confirmado que la segunda temporada de la serie de CBS All Access está programada para comenzar la producción el 1 de febrero de 2021.

En Twitter, se le preguntó a Jeri Ryan si la temporada 2 de Picard todavía estaba en camino de comenzar la producción en enero. Ella respondió: "Empujado al 1 de febrero ahora".

Pushed to Feb. 1 now — Jeri Ryan (@JeriLRyan) December 23, 2020

La temporada 2 estaba originalmente programada para comenzar la producción en junio pasado, aunque se retrasó como resultado de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Star Trek: Picard está protagonizada por Patrick Stewart, quien repite su famoso papel de Jean-Luc Picard de la serie de televisión Star Trek: The Next Generation. Jeri Ryan aparece como Seven of Nine, repitiendo su papel de Star Trek: Voyager.

Ambientada 20 años después de los eventos de la película de 2002, Star Trek: Nemesis (la última aparición de Stewart en la saga), Picard se reúne con el ex capitán de la Flota Estelar del mismo nombre, quien todavía está obsesionado por la muerte de Data.

Si bien está ambientada en la línea de tiempo principal de Star Trek, la serie también se relaciona con la línea de tiempo de Kelvin, que trata de las consecuencias de la destrucción del planeta Romulus en el reboot de la película de 2009.

Picard se estrenó en el servicio de streaming CBS All Access a principios de este año el 23 de enero y concluyó en marzo. La temporada 2 tendrá un total de 10 episodios, pero aún no tiene una fecha de estreno oficial, aunque ya se espera que la serie regrese para una tercera temporada.

Star Trek: Picard fue lanzada en Amazon Prime Video este 2020

Star Trek: Picard también está protagonizada por Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera y Harry Treadaway, como te revelamos en La Verdad Noticias.

