Star Trek: Pequeños detalles que te perdiste en el trailer de Lower Decks

Star Trek: Lower Decks, la última serie que se lanzará en el universo de Trek, finalmente irá a donde estas series rara vez han ido antes: las cubiertas inferiores

CBS All Access ha transportado el primer vistazo completo de los fanáticos al capítulo más nuevo del universo de Star Trek en nuestras pantallas, y es a la vez risas y más que unos pocos huevos de Pascua. Creada por el escritor Mike McMahan, ganador de un Emmy, por Rick and Morty y Solar Opposites, esta última aventura de la Flota Estelar ya ha sido renovada para una segunda temporada y se centra en cuatro insignias que deben equilibrar su ingrato trabajo, sus vidas sociales y una multitud de anomalías de ciencia ficción.

Entre el elenco principal del equipo de apoyo del USS Cerritos, está el irreverente Beckett Mariner, con la voz de Tawny Newsome de la Fuerza Espacial, y el fanático Brad Boimler, con la voz de Jack Quaid de The Boys. Noël Wells, de Master of None, le da voz al personaje principal Tendi, un entusiasta (y literalmente "verde") recién llegado que trabaja en la bahía médica, mientras que Eugene Cordero de The Good Place expresa al ingeniero Rutherford, que se está acostumbrando a un nuevo implante de cyborg cuando comienza Star Trek: Lower decks.

El productor ejecutivo Alex Kurtzman (Star Trek, Star Trek: Discovery de 2009) le dijo a Deadline en octubre de 2018 que McMahan lanzó la serie de comedia animada para adultos de media hora como "un espectáculo sobre las personas que pusieron el cartucho amarillo en el replicador de alimentos para que un plátano saliera por el otro extremo ".

Eso ha tenido algunos fanáticos de Trek a la expectativa sobre el último capítulo de la franquicia. Aún así, con base en pequeños detalles que puede haber perdido en el avance de Star Trek: Lower Decks, el amor de McMahan por Star Trek (particularmente The Next Generation) puede producir una serie que los espectadores nuevos, jóvenes y viejos pueden apreciar.

Star Trek: Lower Decks presenta homenajes de personajes y razas alienígenas familiares

Star Trek: Lower Decks presenta una serie de homenajes de personajes

La primera serie animada original que se estrenará en CBS All Access y solo la segunda serie animada en el universo de ciencia ficción de larga duración creado por Gene Roddenberry, Star Trek: Lower Decks tiene mucho que cumplir. Con gran parte de su tono y estilo visual que desafía los enfoques de otras versiones de Trek, los detalles que fundamentan el espectáculo en el universo más grande pueden ser la clave para ganarse a los espectadores menos allegados a la serie.

Afortunadamente, el trailer demuestra que McMahan conoce a la perfección su material para sacarle el mayor provecho, como lo demuestra su elenco de personajes. Varios de los papeles secundarios se sienten como homenajes a íconos anteriores de Trek, especialmente a la capitana Carol Freeman (Dawnn Lewis), quien ofrece motivación al Capitán Janeway (Kate Mulgrew) y al Capitán Picard (Patrick Stewart). Al mismo tiempo, el comandante Jack Ransom (Jerry O'Connell), capitán Kirk y primer oficial-Riker-esque, se se arranca la camisa en algún punto.

El director médico, el doctor T'Ana (Gillian Vigman) tiene un llamado aún más específico a dos de las mayores inspiraciones de las cubiertas inferiores. El doctor es un Caitian como M'Ress (Majel Barrett), un oficial de comunicaciones de la Flota Estelar que sirvió de alivio en ausencia del teniente Uhura en el USS Enterprise en Star Trek: The Animated Series (Nichelle Nichols). Pero, al igual que su equipo de referencia del puente, se siente como un homenaje al Doctor Pulaski (Diana Muldaur) de TNG.

Varias apariciones de cameo más pequeñas en el trailer de Lower Decks pueden entusiasmar a los fanáticos de Trek. La piel azul y la antena del planeta helado Andorian se pueden ver en varios puntos entre las tomas de la tripulación de Cerritos. Y hacia el final del trailer, aparecen los Antedianos con aspecto de pez morado. También se puede ver a Tendi y Rutherford frente a los antagonistas clásicos de Star Trek, los Borg y los Romulanos, aunque aún no está claro si los Borg están allí o simplemente son parte de una secuencia de entrenamiento de holodeck.

Los personajes de Star Treks: Lower Decks son sorprendentemente similares a los de TNG

Los personajes de Lower Decks son sorprendentemente similares a los de TNG

Ambientada en 2380 después de la era de The Next Generation y los eventos de Némesis, Lower Decks está medio lleno de referencias de TNG. Eso incluso se aplica al título de la serie, que presuntamente se basa en el episodio TNG de la séptima temporada del mismo nombre. En ese episodio, dos oficiales menores y amigos compiten por la misma promoción, mientras que otros dos amigos, un ingeniero y una enfermera, parecen estar obteniendo buenos resultados en sus evaluaciones durante un proceso de promoción. Poco después, uno de los oficiales menores es enviado a una misión secreta con un resultado devastador.

Si bien el final del episodio TNG tiene un tono mucho más sombrío que Lower Decks de McMahan, el personaje y la configuración de la trama del episodio de la temporada 7 dejan en claro que está inspirado al menos en parte en la serie CBS All Access. Esa conexión parece estar totalmente confirmada por paralelismos entre el Alférez Brad Boimler y el teniente oficial Sam Lavelle (Dan Gauthier) del episodio "Lower Decks" de The Next Generation.

Más allá de su aspecto físico similar, tanto Lavelle como Boimler tienen grandes sueños de una promoción. Cuando la Capitán Freeman le pregunta a Boimler si ve la silla de un capitán en su futuro, él responde: "Eso espero". En otra escena, Boimler se peina el cabello para "verse más presentable para su ascenso". Lavelle y Boimler parecen estar generalmente nerviosos y ansiosos por complacer, y trabajan para parecerse a los líderes de la Flota Estelar que admiran.

Si bien podría ser una coincidencia, las muchas similitudes basadas en las apariciones de Boimler hacen que parezca una suposición razonable que está inspirado en Lavelle.

El trailer de Lower Decks recrea barcos y armas de la era TNG

El trailer de Lower Decks presenta devoluciones de llamada a barcos y armas de la era TNG

Si bien hubo que hacer muchas conexiones de personajes, el trailer también está repleto de huevos de Pascua de barcos y armas que ayudan a solidificar la serie animada como parte de la era TNG y Némesis.

Una nave espacial de "clase California" que lleva el nombre de una ciudad real de California, el diseño del USS Cerritos es visible desde múltiples ángulos en el remolque, y recuerda a varios barcos de la Federación del siglo XIX. Eso incluye naves y góndolas de urdimbre similares a los de la clase Galaxy y Nébula. El trailer de Lower Decks también ofrece a los espectadores una visión de los esquemas de la nave, donde un buen ojo puede captar la presencia de los Argo Buggies presentados en Star Trek: Némesis que se almacenan sobre el transbordador. El vehículo todo terreno venía equipado en el transbordador Argo, que estaba conectado al USS Enterprise-E, el barco que Jean-Luc Picard llamó su "hogar" en Star Trek: primer contacto.

Más allá de lo que transporta la nave, varias de las armas que se ven en las manos de varios personajes también deberían ser familiares para los fanáticos de Star Trek. En una foto de la tripulación defendiéndose de un ataque zombie, Ensign Tawny y el Capitán Freeman están disparando a los Fases Tipo-2, un arma que data de Star Trek: The Original Series, cerrando las puertas de la enfermería. También se puede ver a Rutherford insertando un chip isolinear, un chip de memoria con procesadores de nanotecnología integrados que aparece en TNG y Star Trek: Voyager, en un cajón.

Para cualquier fanático que esté dispuesto a hacer un pequeño acercamiento a un arma Klingon, la cimitarra de doble cara diseñada explícitamente para TNG y conocida formalmente como una batalla aparece también en el trailer de Lower Decks. Se puede ver en un contenedor de almacenamiento mientras Tawny y Boimler yacen en medio de un pasillo hacia el comienzo del remolque.

El trailer de Lower Decks ofrece una mezcla de uniformes y trajes de Star Trek

El trailer de Lower Decks ofrece una mezcla de uniformes y trajes de Star Trek

Si bien los artilugios, armas, barcos, extraterrestres y arquetipos de personajes son partes fundamentales de cualquier serie de Star Trek, los uniformes siguen siendo uno de los aspectos estéticos más importantes del universo de la ciencia ficción.

Star Trek: Lower Decks lo sabe, ofreciendo en el trailer varias miradas sobre lo que los fanáticos pueden esperar que usen los personajes. Si bien los uniformes parecen ser la línea estándar de TNG, Boimler se representa en dos puntos separados con un uniforme de gala. El estilo cambió a lo largo de la carrera de The Next Generation, pero la versión de Boimler que apareció en episodios como "Manhunt" de la temporada 2. Como un huevo de Pascua extra, una de las fotos en el uniforme de gala muestra a él y a Tawny caminando hacia una estructura. Al otro lado de la parte superior parece estar escribiendo en klingon, aludiendo a una posible colonia o área específica de Qo'noS, el mundo natal y la capital del Imperio Klingon.

traje de sigilo de cuerpo entero totalmente negro de Tendi

Otra vestimenta reconocible de Trek incluye el traje de sigilo de cuerpo entero totalmente negro de Tendi, que usan varios miembros de la tripulación de TNG, incluidos Worf (Michael Dorn) y Picard, en la primera y segunda parte de la "Cadena de Comando" de la temporada 6. Mientras lucha contra un Romulan, también puedes ver que Tendi ha colgado sobre su hombro un rifle de fase que se parece más a los que se ven en First Contact y Némesis. En una escena separada, Tawny inesperadamente entra y encuentra a Boimler desnudo. Lleva puesto lo que parece un traje ambiental, diseñado para mantener a los miembros de la tripulación a salvo de entornos espaciales hostiles; Es una pieza de armadura que ha cambiado bastante a lo largo de la carrera de Star Trek en la pantalla grande y pequeña.

Estos son solo algunos, aunque no todos, de los pequeños detalles que los fanáticos de Star Trek pueden haberse perdido en el trailer de Lower Decks. Véalos todos en el universo cuando la primera temporada de 10 episodios se estrene en CBS All Access el jueves 6 de agosto de 2020.