Star Trek: Jonathan Frakes se ofrece para dirigir la próxima película

El actor y director veterano de Star Trek, Jonathan Frakes, espera algún día dirigir un musical de Star Trek. Mientras tanto, está dispuesto a volver detrás de la cámara de una película de Star Trek.

Frakes sigue siendo una gran parte del universo de Star Trek, dirigiendo Star Trek: Discovery y Star Trek: Picard. Incluso repitió su papel en Star Trek: The Next Generation como William Riker para Picard. Antes de todo eso, Frakes dirigió dos películas de la misma franquicia Star Trek: First Contact y Star Trek: Insurrection.

Recientemente, habló con Trek Movie sobre el futuro de la franquicia de las películas. La serie permanece en un patrón de espera desde el lanzamiento de Star Trek Beyond en 2016, con tres posibles secuelas en alguna forma de desarrollo.

El director Jonathan Frakes dice que espera que las películas presentadas por Quentin Tarantino y Noah Hawley se conviertan en realidad, pero se ofrece cómo voluntario para dirigir si alguno de ellos abandona.

"Digo luz verde para Tarantino y Noah Hawley, si tienes la suerte de conseguir alguno de ellos", dice Frakes. "Y si están demasiado ocupados para dirigir, estaré disponible".

Frakes expresó previamente su pesar por haber dejado pasar la oportunidad de dirigir la secuela de Insurrection, Star Trek: Nemesis. La película resultó ser la última película de Star Trek protagonizada por el elenco de The Next Generation.

"Me hubiera encantado haber hecho Némesis, pero me pareció, '¿En serio? Eso es todo lo que vas a hacer, ¿películas de Star Trek?'”, Dijo Frakes. "Es fácil de decir ahora. Ojalá hubiera hecho Némesis".

En esta entrevista reciente, Frakes también reflexionó sobre el futuro de las películas protagonizadas por Chris Pine, Zachary Quinto y el resto del equipo de Kelvin Timeline. "Bueno, ese es probablemente el que tiene más esperanzas de hacerse primero porque ya hay audiencia", dijo.

"Después de que Paramount cerró Star Trek durante cinco años, JJ (Abrams) la relanzó, y en mi opinión, con mucho éxito. Capturó el espíritu de la época nuevamente. Gastaron mucho dinero, así que fue una GRAN película. Su primera one (Star Trek 2009) en particular fue genial. No estaba loco por Idris Elba usando una máscara (Star Trek Beyond)."

Así mismo contiuó indicando "Y amo a Benedict Cumberbatch como Khan (en Star Trek Into Darkness). Y amo ese elenco…. Así que mi opinión es que esa película con el elenco de JJ es la que, si apostara, tendría luz verde".

