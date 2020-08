Star Trek: George Takei revela las tensiones que se vivieron en las grabaciones

No es ningún secreto que el elenco de Star Trek original no siempre se llevó bien. La rivalidad de William Shatner con George Takei ha salido a la esfera pública más de una vez. Ahora Takei se está abriendo sobre la raíz de las tensiones en el set del programa. El actor fue invitado al último episodio del podcast de David Tennant, David Tennant Does a Podcast.

Durante la conversación, que hizo que el anfitrión quisiera unirse al universo de Star Trek, la estrella explicó que surgieron tensiones cuando Leonard Nimoy como Spock se hizo más popular que Shatner como el Capitán Kirk. "Se volvió cada vez más intenso", dice Takei.

"¿Cómo lo digo? Comenzó a partir de la serie de televisión. Había un personaje cuyo carisma y cuyo misterio era como un imán. Era Spock, el extraño extraterrestre con orejas puntiagudas. Eso intrigó a la audiencia, y las mujeres pensaron: 'Yo soy el que puede despertarlo. Sus cartas de admiradores eran tantas, y las de Leonard eran tantas, y eso creaba una inseguridad”, confesó el actor.

La serie original de Star Trek fue grabada en medio de “roces”

Star Trek se grabó entre diferencias

Takei continuó diciendo que el resto del elenco se llevaba bien. "Sabes, hacer películas, hacer televisión, hacer teatro tiene que ver con el trabajo en equipo colaborativo", dijo.

"Un buen actor sabe que la escena funciona cuando hay esa dinámica en el elenco. Algunos actores parecen sentir que es un espectáculo de un solo hombre. Esa es la fuente de algunas tensiones'', detalló el director estadounidense.

En 2019, Takei hizo una excavación velada en Shatner. Pero en 2017, Takei dijo que la supuesta disputa entre él y Shatner había sido exagerada.

"Esto es una tontería", dijo Takei. "Hay unanimidad entre los compañeros de reparto, todos hemos tenido dificultades con Bill, pero todos somos compañeros de equipo y trabajamos juntos”.

“Cuando Brad y yo nos casamos, le pedí a Walter Koenig, quien interpretó a Chekov, que fuera nuestro padrino y Nichelle. Nichols para ser nuestra matrona de honor. Nichelle dijo: "¡No soy una matrona! Si Walter es el padrino, ¿por qué no puedo ser la mejor dama?" Dijimos: 'Por supuesto que lo eres’”, agregó.

"Pensamos que lo más natural sería extender invitaciones a todo el mundo. Le enviamos una invitación a Bill. Podría haber habido algún error en el correo. Si nos hubiera llamado antes de la boda, lo habríamos tenido felizmente. Hacemos convenciones y nos cruzamos. Le digo: "Buenos días, Bill". Y él dirá: 'Buenos días, George'. Y eso es."

Durante la conversación con Tennant, Takei también explicó la gran oportunidad que le presentó Star Trek como actor asiático. “Entendí que fue una ruptura increíble para mí. Aquí había un espectáculo con ese concepto del que hablamos, y aquí estaba un personaje que era parte del equipo de liderazgo.

Te puede interesar: "Star Trek: Discovery" ya tiene fecha de estreno para su temporada 3

“En ese momento, había un estereotipo de pilotos asiáticos. Era el mejor conductor de la galaxia. El estereotipo se hacía añicos y hablaba inglés sin acento. Sabía que esto iba a ser una serie regular. Mi cara se vería semana tras semana tras semana y luego todos los días. No tenía ni idea de que iba a ser una oportunidad que definiera mi carrera, pero sabía que era un gran avance para mí”, finalizó George Takei.