Star Plus ya se encuentra disponible en México y ha llegado a nuestro territorio con una feroz oferta comercial respaldada por múltiples socios comerciales. El más nuevo de ellos es Telmex, quien ofrece no sólo una sino dos promociones de Star+ a sus usuarios de Internet en México.

La Verdad Noticias informa que, los clientes Infinitum en México con suscripción a Disney+ por medio de Telmex contarán seis meses gratis de Star+, siempre y cuando los usuarios conserven su suscripción de 159 pesos mensuales.

Por otra parte, los usuarios Infinitum sin Disney+ contarán con un precio especial de 129 pesos para el Combo+ con Disney y Star, cuyo precio estándar corresponde a la cifra de 249 pesos al mes. Dicho precio especial únicamente será por los primeros cuatro meses de la contratación, de acuerdo con lo especificado en el sitio web de Telmex.

Telmex ofrece promoción de Star+ a usuarios Infinitum

Star Plus gratuito por 6 meses para usuarios Infinitum; promoción de Telmex.

Es así que Telmex también se une al hype de la llegada de Star+ a México, ofreciendo un considerable descuento a todos los usuarios de internet Infinitum con una semejante a la que ofreció con HBO Max. Además de un excelente catálogo para los amantes del deporte pues Star+ presenta una propuesta única de streaming sobre deportes.

Mercado Libre se suma a Star+ de Disney

Star Plus gratuito por 6 meses para usuarios Infinitum; promoción de Telmex.

En ese tenor, otro socio importante de Star Plus en México es Mercado Libre, quien ha ofertado suscripciones a mitad de precio e incluso hasta gratis para todos aquellos usuarios de nivel 6, además de que actualmente permite pagar para ser nivel 6 y de esta manera conseguir los beneficios de dicho nivel, entre los que se encuentran Disney+ y Star+ gratis.

Cabe destacar que, el contenido de Star Plus es todo lo que no puede encontrarse en Disney Plus por su temática familiar, es decir, todo el "contenido adulto" de Disney. También, destaca que Star+ tendrá exclusivas, como la temporada 32 de Los Simpsons y todo el deporte en vivo de ESPN que incluye la Eurocopa, la Fórmula 1, por citar algunos ejemplos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.