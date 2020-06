“Sr. y Sra. Smith”, la película que inició el romance de Brad Pitt y Angelina Jolie/Foto: Filmaffinity

Hace 15 años en un día como hoy, una película llamada “Sr. y Sra. Smith” reunió a dos de las estrellas más candentes y encendió un romance que casi abrazó a Hollywood. ¡En el 15 aniversario de la película, recordamos el romance de las estrellas Angelina Jolie y Brad Pitt!

El 10 de junio de 2005, el Sr. y la Sra. Smith llegaron a los titulares no solo porque fue protagonizada por dos de los actores más populares de nuestro tiempo, sino también porque causaron una grieta en Hollywood después de que se reveló que los protagonistas se convirtieron en mucho más que co-actores.

Los trabajadores Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la película llena de acción de 2005 que comenzó su infame romance. En el momento de la producción, Brad estaba casado con la estrella de Friends, Jennifer Aniston, y terminó dejándola por su coprotagonista de Smith.

Desde entonces, la historia de amor de Brad y Angie se ha convertido en una de las historias de cultura pop más grandes del siglo XXI.

Todo parecía bastante inocente cuando Brad y Angie estaban programados para protagonizar la película, pero su química en la pantalla era aún más palpable fuera de la pantalla.

Aunque Angie ha negado con vehemencia que Brad engañó a Jen, tan pronto como se finalizó su divorcio, Brad dio a conocer su relación con Angie. De hecho, el actor de Once Upon a Time... In Hollywood adoptó a tres niños con Angie: Maddox, de 18 años, Zahara, de 15 años, y Pax, de 16.

Una pareja notoriamente privada, Brad nunca comentó sobre su relación con Angelina hasta enero de 2006, cuando se reveló que estaba esperando el primer hijo biológico de la pareja: Shiloh Jolie-Pitt, de 14 años. La pareja dio la bienvenida a sus gemelos, Vivienne y Knox de 11, aproximadamente tres años después.

Aunque siempre estuvieron comprometidos el uno con el otro, nunca se les pasó por la mente a Brad o Angelina, llamados por la prensa "Brangelina", para convertirse en marido y mujer.

La boda y divorcio de Brad y Angelina

Hasta 2014, la pareja se casó en una hermosa ceremonia en su finca Château Miraval en Correns, Francia. Angie pasó a cambiar su apellido a "Jolie Pitt" después de sus nupcias, que, lamentablemente, no durarían mucho. En 2016, la pareja decidió ir por caminos separados, pero no fue hasta 2019 cuando ambos fueron restaurados a un solo estado por la corte.

2019 fue el año en el que legalmente desapareció "Brangelina". Se dice que ahora Brad trató de reconquistar a su ex Jennifer Aniston; mientras que a Angelina se le vinculó sentimentalmente con Bradley Cooper, gran amigo de su ex esposo/Foto: La Verdad Noticias

Inmediatamente después de su separación, Angie y Brad estaban en una acalorada batalla legal por la custodia de sus hijos, y la mujer, ganadora de un Oscar interrumpido, solicitó inicialmente la custodia primaria.

Para 2019, la pareja parecía estar llegando a un acuerdo de custodia compartida. Después de más de una década, seis hijos y varios proyectos creativos juntos, fue difícil para Hollywood y los fanáticos de todas partes ver a la pareja de la lista A ir por caminos separados. Pero Angie y Brad parecen prosperar y mantienen una relación amistosa por el bien de sus hijos.