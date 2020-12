¡Spoilers! My Hero Academia revela el psicótico plan de Dabi para Shoto

La lucha contra Tomura Shigaraki y los héroes en el manga de My Hero Academia ahora ha llegado a su clímax, ya que está claro que ambas partes están tratando de obtener una victoria final antes de que el conflicto realmente llegue a su fin.

Esto ha sido especialmente cierto para Dabi, ya que está tratando de hacer todo lo posible para restregar sal en las heridas de Endeavor (Enji Todoroki) y el resto de la familia Todoroki después de su serie de revelaciones masivas que lo atan a su pasado.

A medida que la pelea con Dabi continúa en el capítulo más nuevo de My Hero Academia 293, su plan para su hermano menor Shoto se está volviendo aún más acalorado. El nuevo plan del villano (que resultó ser Toya Todoroki) es quemar su fuego tan caliente para dañar a Shoto hasta tal punto que su padre se verá obligado a considerar la posibilidad de perder otro hijo, tal como pensó que había perdido a Toya hace años.

¡Spoilers de My Hero Academia continúan!

El capítulo 293 de Boku no Hero Academia continúa la lucha, ya que Dabi ahora tiene sus brazos envueltos firmemente alrededor de Shoto después de usar sus llamas súper calientes para quemar los cables de fibra de carbono de Best Jeanist.

Shoto pregunta por qué está haciendo esto ya que Dabi también se está quemando, pero él dice que está bien porque ve la cara derrotada de Endeavour todo el tiempo que lo hace. La Verdad Noticias te recuerda que esta fue la supuesta causa de muerte de Toya.

Foto: Shueisha

Dabi está celebrando el hecho de que su padre está a punto de ver su "obra maestra de títeres" en Shoto arder hasta morir dentro de las llamas de su "experimento fallido" Toya, el villano ama que su padre se rompa por dentro porque no puede hacer nada.

Afortunadamente, Deku puede salvarlos en el último momento con algunas maniobras clave con su peculiaridad Blackwhip. Pero Dabi todavía deja su punto aquí, ya que a partir de ahora está claro que incluso después de que esta gran batalla haya terminado, no cederá ni un ápice. Ahora que se ha dado a conocer su identidad y conexión con la familia Todoroki , ya no tiene motivos para reprimirse en el mundo de My Hero Academia.

