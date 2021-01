¡Spoiler! Shingeki no Kyojin pone a Armin en una situación de vida o muerte

El último capítulo del manga de Shingeki no Kyojin nos está dando la pelea final de la franquicia, con solo un puñado de entregas restantes antes de que la historia de Survey Corps llegue a su fin, y con ella, vemos a Armin Arlert, el actual portador de la poder del Titán Colosal, luchando por su vida.

Con la batalla final de los Hijos de Ymir enfrentándolos a un enemigo incómodamente familiar, se tuvo que reunir un nuevo Survey Corps, ¡con Armin todavía a la vanguardia tratando de llevar a sus compañeros soldados a la victoria para salvar el mundo!

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga de Shingeki no Kyojin, el capítulo 136, y no quieres que se estropee la cuarta temporada del anime, ¡es posible que quieras mantenerte alejado del resto de este artículo!

Armin en Shingeki no Kyojin 136

Con Eren Jaeger accediendo a la totalidad del poder del Titán Fundador, ha comenzado a desatar la versión pasada de los Nueve Titanes para luchar en su nombre, incluido Bertholdt, el Titán Colosal antes de que Armin tomara las riendas.

Cuando comenzó la batalla contra Eren, Armin fue eliminado antes de que pudiera transformarse en el Titán Colosal, siendo arrastrado al Titán por el espíritu de Ymir, quien aparentemente todavía tiene un papel que desempeñar en el intento de Jaeger de erradicar a alguien en el mundo que no tiene sangre eldiana corriendo por sus venas.

Mientras Armin se castiga a sí mismo por su incapacidad para despertar de su estado actual, descubre el plano de existencia en el que conoció a Eren en los capítulos anteriores, que aparentemente es un vínculo entre la totalidad de la raza Eldiana.

Eren había usado este paisaje para hacer un trato con Ymir, la Titán Fundadora original, accediendo a todo su poder para lograr el final de la guerra entre Marley y Eldia de la peor manera posible. Armin se confunde cuando se encuentra con Zeke Jaeger, el Titán Bestia, que actualmente está ayudando en el camino de destrucción de su hermano.

El capítulo de Attack on Titan 136 termina con el hermano de Eren señalando que él también fue devorado por Ymir. Con el verdadero poder de Armin siendo su cerebro, será interesante ver si el poseedor actual del Titán Colosal podrá llegar a un acuerdo con su antiguo enemigo.

¿Qué crees que hará Armin para intentar cambiar el rumbo de esta batalla final? La Verdad Noticias te recuerda que Armin está por debutar junto al Survey Corps en la cuarta y última temporada de anime ahora producida por MAPPA.

