Splendour in the Grass CONFIRMA a Gorillaz, The Strokes y Tyler the Creator

Splendour in the Grass de Australia celebrará la edición del vigésimo aniversario, pero dicho evento está a más de un año de distancia, aunque los fanáticos del festival acaban de descubrir un poco de lo que está por venir.

El lunes, los organizadores confirmaron que Tyler The Creator y The Strokes se han inscrito para las fechas reprogramadas de Splendour in the Grass, ahora programadas para el 23 y 25 de julio de 2021.

Además, la banda británica virtual Gorillaz encabezarán el aclamado festival australiano. El proyecto dirigido por Damon Albarn reemplaza a Flume, quien originalmente fue reservado para la edición 2020 de Splendour in the Grass, pero no estará disponible para las nuevas fechas en 2021.

Splendour in the Grass afectado por el COVID-19

Los cambios al festival de música son un desarrollo al estilo "Feel Good Inc" por parte de los productores de Splendour in the Grass, Jessica Ducrou y Paul Piticco, que habían retrasado tentativamente el show de este año por tres meses hasta octubre de 2020 debido a la pandemia.

El mes pasado, Ducrou y Piticco admitieron que esos planes no podían funcionar y el popular festival de tres días se retrasó un año completo.

"Hemos estado monitoreando la situación de cerca durante los últimos meses y aunque Australia ahora se está moviendo hacia la fase de recuperación, todavía no hay una línea de tiempo alrededor de la apertura de las fronteras internacionales", dijeron Ducrou y Piticco, co-CEOs de Secret Sounds, en una declaración emitida en el momento.

"Con los intereses de nuestra audiencia al frente y al centro. Debemos anunciar la reprogramación para 2021 ahora".

Un cártel del Splendour in the Grass pasado estaba cargado de actos internacionales y locales se anunció originalmente para 2020, incluidos Yeah Yeah Yeahs, Midnight Oil (The Makarrata Project), Glass Animals, Denzel Curry, Duke Dumont Live, Violent Soho, Mura Masa y King Krule.

No hay una verdadera claridad sobre cuándo se levantarán las restricciones de viaje, aunque Ducrou y Piticco han dicho que "tienen la intención de volver a reservar" tantos artistas como sea posible y han comenzado a trabajar en ese proceso.

El resto de la alineación de Splendour in the Grass será revelada a principios de 2021. Los boletos están disponibles en Moshtix.