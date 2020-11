Spin-off de My Hero Academia revela el debut de All For One

My Hero Academia: Vigilantes ha comenzado otra mirada al pasado que presenta un vistazo a muchos de nuestros héroes favoritos en el mejor momento de su juventud, pero esto también significa que pronto veremos a uno de los villanos.

El manga spin-off de Kohei Horikoshi ha mostrado un lado diferente del mundo de Boku no Hero Academia, ya que la serie tiene lugar varios años antes de la historia principal. Sin embargo, solo ha habido breves destellos de los villanos en capítulos anteriores.

Recientemente, el antagonista All For One apareció en un capítulo anterior de My Hero Academia: Vigilantes que explora parte del pasado de Knuckleduster como el héroe O'Clock y es aquí donde nos presentan a AFO emocionado de robarse nuevas peculiaridades.

¡Spoilers de My Hero Academia: Vigilantes!

Dado lo que sabemos sobre el villano de la serie original, será un debut aterrador. El capítulo 88 de la serie spin-off explora más del pasado de Knuckleduster como lo muestra durante sus días de héroe. En este punto de su historia, todavía tiene sus poderes de velocista y operaba como el héroe O'Clock.

Para su misión actual, ha tenido que ir de incógnito en un ring de lucha ilegal, y así sienta las bases para su disfraz completo de Knuckleduster más adelante. Pero lo más importante, es que este personaje se ha encontrado con algunas caras conocidas.

Después de luchar contra Rappa (que más tarde se convierte en miembro de los Ocho Preceptos de la Muerte de Shie Hassaikai), el ring de lucha entra en un caos total cuando llega una joven Mirko y de repente se lanza a la pelea.

A medida que estos usuarios peculiares comienzan a pelear entre sí, y como era de esperar, escuchamos a All For One expresar su interés en todas estas peculiaridades. Aunque no lo vemos, AFO es realmente el único que podría estar hablando al final del capítulo.

La Verdad Noticias te comparte el diálogo del posible AFO en el manga precuela: “Un divertido giro de los acontecimientos. Estaba planeando abandonar esa arena, pero quizás no. En cambio, ¿por qué no cosechar las peculiaridades más valiosas?”.

Al ver cómo All For One le robó la peculiaridad de Knuckleduster, podría ser que My Hero Academia: Vigilantes finalmente se esté preparando para mostrarnos que esto sucede en la historia a medida que aprendemos más sobre cómo Knuckleduster se convirtió en un justiciero en primer lugar.