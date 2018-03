Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Spiderman: Homecoming es la película de superhéroes más taquillera del 2017. Aunque tal vez muchos no esperaban que esta película tuviera éxito, este relanzamiento del héroe arácnido da la sorpresa. Al inicio los números no estaban con el filme, pues no había superado lo que logró las dos entregas de Amazing Spiderman. Sin embargo el mercado asiático ayudo a que Homecoming lo lograra.

De acuerdo con ERC Box Office, los encargados de los ingresos por taquilla en Estados Unidos aseguran que Homecoming ha acumulado a nivel global 874 millones de dólares. Con esta cifra supera lo que logró Guardianes de la Galaxia , con 863 millones de dólares. Con esto Spiderman: Homecoming es la película de superhéroes más taquillera del 2017. Esto fue a que en China las entradas vendidas fueron de más de 100 millones de dólares. Con estas enormes cifras, Spiderman: Homecoming ha logrado quedarse con el cuarto mejor estreno de este año. Pues por encima de ella se encuentran los números de 'La Bella y la Bestia', Rápidos y Furiosos 8' y 'Mi Villano Favorito 3'. Estas cintas lograron superar los mil millones de dólares. Por otra parte dentro del mismo mundo de Spiderman, Homecoming es la segunda cinta del héroe arácnido que más dinero generó. Ya que Spiderman 3 reunió más de 890 millones de dólares. El mundo de las películas ya tiene un enemigo a vencer, pues faltan los estrenos de Thor: Ragnarok y Justice League que tratarán de superar las cifras alcanzadas por Homecoming.