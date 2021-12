Spider-Verse confirmado: Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en No Way Home

ALERTA DE SPOILER: Hoy se estrenó Spider-Man: No Way Home en México, y con ella la espera de los fans por la llegada de los tres Spider-Men finalmente llegó y han surgido las primeras evidencias, por lo que te advertimos antes, así que si no quieres saberlo, no leas esta nota.

Ls críticas de la película han sorprendido a muchos y se ha dicho que podría ser la mejor película de Marvel en la historia, pues las escenas que aparecen son realmente infartantes.

A continuación te revelaremos lo que tanto se esperaba, la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield lo que confirma oficialmente la llegada del Spider-Verse.

Tobey Maguire y Andrew Garfield llegan a No Way Home

¡¡¡¡Spider-verse confirmado!!!! pic.twitter.com/dNMnrCBp9o — V E R D A D (@ErgoProxy95) December 15, 2021

Lo que muchos temían finalmente llegó, pues ahora se ha confirmado la llegada de ambos actores, quienes se convirtieron en la parte más importante de la película, ya que aunque se negó por semanas, ahora se vieron las primeras imágenes de los tres Spider-Men.

En la escena se puede ver a los tres héroes discutiendo su estrategia antes de batirse en duelo con los villanos, en una escena que causó polémica en días anteriores, hubo pruebas de que borraron a Andrew y Tobey, pues la escena real muestra a los tres golpeando a los villanos, tal y como se dijo que sería.

Spider-Man: No Way Home rompe todos los récords

La película ha sido una bomba durante las últimas horas

Como era de esperarse, la película dejó sin aliento a miles de fans que ya la han visto y se podría convertir en la mina de oro de Marvel Studios, ya que tan sólo en unas horas se dijo que su debut generó al menos 150 millones de dólares.

Durante los últimos momentos las redes han explotado por el estreno, y las filtraciones sin duda alguna fueron de impacto mundial, pues pasarán cosas que cambiarán por completo el MCU como se conocía, especialmente al Peter Parker de Tom Holland.

