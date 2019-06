Spider-Man: la película con mayor spoilers del 2019 (VÍDEO)

Spider-Man la película con mayor spoilers del 2019

El actor Tom Holland que es el actor principal en la cinta de “Spider-Man: Far From Home”, ya es conocido soltar spoilers de las películas en que actúa y en esta ocasión ha sorprendido al revelar un secreto de su reciente cinta.

Se trata de un detalle fundamental de la película “Spider-Man: Far From Home”, que realmente se anticipa de que si no quieres arruinar la trama de la película, es importante que no sigas leyendo, pero si te da lo mismo, adelante.

Fue durante una entrevista en el famoso programa “The Graham Norton Show”, que Tom Holland ha revelado uno de los elementos fundamentales en los que está basada la nueva trama.

Adiós Caribe Mexicano

Luego del súbito chasquido de Thanos en "Avengers: Infinity War", el daño fue atroz en la humanidad y con ella la mayor parte del mundo fue destruida, pues aunque Thanos acabó con la mitad de la humanidad, fueron otros villanos los que se encargaron de destrozar el mundo entero.

De hecho es en la esperada película Spider-Man: Far From Home, se logra apreciar el gran daño que estos villanos han ocasionado al mundo entero, pero si pones atención, lograrás ver como parte de México y Sudamérica es completamente devastado.

Ha sido en el segundo adelanto de próximo estreno de Marvel, que se puede apreciar cuando Peter Parker conversa con Mysterio mientras estudian un mapa del mundo donde se ve prácticamente desaparecida la Península de Yucatán y buena parte de centro y Sudamérica.

Durante esa misma escena, Jake Gyllenhaal, quien da vida a Mysterio –Enemigo acérrimo del joven arácnido pero que en esta película será su aliado para derrotar a los Elementales- le muestra que en su mundo, estos villanos que manipulan los elementos, causaron dichos destrozos.

Se espera que esto se aclare dentro de la cinta, la cual ha mantenido una gran expectativa para los fans del Sorprendente Hombre Araña, quienes ya esperan el estreno del inicio de la cuarta etapa de Marvel y quien podría llevar la batuta es Tom Holland.