'Spider-Man: No Way Home' ya tiene fecha de estreno en HBO Max

No Way Home llega en julio al servicio de HBO Max

Luego de su recorrido en carteleras y con gran éxito en las ventas de su DVD y Blu-Ray, la cinta 'Spider-Man: No Way Home' se alista para llegar al servicio de streaming de HBO Max.

"No Way Home" se posicionó además como la sexta película más taquillera en la historia y todo ello contando su estreno en pandemia del Covid-19.

Luego de su arrolladora recaudación en taquilla, los usuarios de HBO Max podrán disfrutar de la cinta en julio próximo, en La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

No Way Home de nuevo es tendencia en las redes sociales, pues este día Marvel Studios y Sony Pictures anunciaron el lanzamiento exclusivo para el servicio de HBO Max.

La cinta llegará al servicio de streaming el próximo 22 de julio, sin embargo cabe resaltar que desde marzo pasado se encuentra en formato digital.

Cabe señalar que al ser una cinta de Sony, su llegada a Disney Plus no podrá ser posible, por lo que todo el catálogo de su universo se arrojará en HBO Max.

Por increíble que parezca, hay todavía miles de personas por ahí que aún no han visto la cinta en cines, alegando esperan que se estrene pronto en alguna plataforma de streaming.

'Spider-Man: No Way Home' reparto

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield tomaron el control de las salas de cine y se adjudicaron el éxito taquillero más grande en épocas del Covid-19.

Al ser cuestionados sobre el éxito de la cinta en taquilla, todos se refirieron a ello como un paso importante para seguir contando historias del hombre arácnido.

Finalmente 'Spider-Man: No Way Home' todavía no tiene una fecha oficial para su llegada a Netflix o Disney Plus, por lo que por lo pronto podrás verla en HBO Max.



