Spider-Man: No Way Home vuelve a cambiar su fecha de estreno en México

“Spider-Man: No Way Home” ahora se va a estrenar en los cines de México el próximo miércoles 15 de diciembre de 2021, es decir, dos días antes que la fecha oficial a nivel mundial (que es el 17 de diciembre), así lo confirmó en redes sociales Sony Pictures en México donde también publicaron un póster de la cinta.

La nueva película de Marvel Studios llegará de manera exclusiva a la pantalla grande, por lo que es muy probable que tengas que esperar varios meses si planeabas verla a través de la plataforma de streaming, Disney+.

Sony confirmó que en México se estrenará primero la nueva película/Foto: Twitter

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace poco se dijo que el estreno de “No Way Home” en México iba a llegar al cine el 16 de diciembre, pero por alguna razón que aún no se ha revelado, se ha vuelto a adelantar.

Jamie Foxx confirmó el Spiderverse de “Spider-Man: No Way Home”

Foxx compartió un spoiler de que sí habrán tres Hombre Araña, pero eliminó la publicación/Foto: Twitter

A unas semanas del lanzamiento internacional de la esperada película del MCU, “Spider-Man: No Way Home”, el actor Jamie Foox, que interpreta al villano Electro, confirmó que sí habrá Spiderverse.

Después de que hace unos días se publicó el segundo tráiler de la cinta, y de que ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire aparecieran en escena, muchos comenzaron a dudar que los ex Hombre Araña acompañen a Tom Holland en esta tercera película. Pero Foxx dió una nueva esperanza.

Ya que en redes sociales publicó una imagen donde se veían a los tres Peter Parker de espaldas, lo que es una señal de que podrían haber tres Spider-Man; pero no se sabe si serán los tres actores o si es Holland como otras versiones de sí mismo de los diferentes universos.

¿Cuáles son los villanos de Spider-Man no way home?

Además de Electro, los villanos que muy probablemente veremos en la nueva cinta son:

Duende Verde

Doctor Octopus

El Hombre de Arena

El Lagarto

No obstante, algunos fans creen que también podría aparecer el villano Mysterio (interpretado por Jake Gyllenhaal) que lo vimos en la segunda película de la saga. Por ahora, todos son rumores y especulaciones, así que seguramente no te querrás perder el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, que llegará mucho antes a nuestro país.

