Spider-Man No Way Home se convirtió en el tercer mejor estreno en la historia

Rompió los récords en su estreno

Sin termor a equivocarse, nunca habíamos vivido tanta emoción, intriga, filtración de spoilers, mil teorías y tanta emoción previa por el estreno de una película como se vivió con Spider-Man No Way Home.

No es para menos, realmente se vivieron supuestas filtraciones de fotografías, videos, supuestos posters oficiales que princialmente buscaban decifrrar el gran misterio que envolvía la cinta: la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta.

Al final, y esto es una alerta de spoiler si aún no has visto la cinta, ambos protagonistas sí aparecen y el Spiderverse se volvió una realidad lo cual por supuesto ha provocado que rompa records a tal grado de estar dentro de las tres mejores estrenos de la hisotria en el cine, lo cual incluso ya provocó reacciones en Tom Holland, quién es protagonista en la cinta.

La tercer película más exitosa de la historia

Según la estimación de "Exhibitor Relations", No Way Home alcanzó a recaudar en su estreno 253 millones de dólares lo que le bastaría para alcanzar el tercer lugar en los mejores estrenos de la historia en el cine, además hay que tomar en cuenta que este record lo obtiene a pesar de todas las complicaciones que vivió por la pandemia de Covid-19.

Esta hazaña solo ha sido superado por dos cintas más y que también pertenencen al universo de Marvel y son: Avengers End Game y Avengers Infinity War con 357 y 258 millones de dólares recaudados según datos de Box Office Mojo.

Por cierto, dato importante es que esta nueva entrega del hombre araña es oficialmente la cinta más exitosa en la historia de Sony.

¿Qué películas debo ver para entender Spider-Man No Way Home?

Para entender la nueva cinta de Spidey toalmente es necesario haber visto algunas cintas de manera previa, pero sí eres un fan nuevo de estas películas te decimos aquí las que necesitas ver.

Por supesto que son necesarias Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3 con la actuación de Maguire; además El Sorprendente Hombre Araña y el Sorprendente Hombre Araña 2 con Garfield y ya del MCU VCapitán América: Civil War, Spider-Man Home Coming, Avengers Infinity War, Avengers End Game, Spider-Man Far From Home y como un bonus Spider-Man Into The Spiderverse, que fue la mejor película animada del 2019 según el BAFTA.

