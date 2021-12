Spider-Man: No Way Home recauda mil mdd, la primera cinta en hacerlo desde 2019

Spider-Man: No Way Home se convirtió en el estreno más esperado y exitoso del cine en general, pues la tercera entrega de la saga de Tom Holland no sólo nos trajo de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire, sino que finalmente le dio a los fans el Spider-Man definitivo que todos esperaban.

Las increíbles metas que consiguió el estreno no dejan de sorprender al mundo, ya que se espera que fuera una de las cintas de Marvel más exitosas, sin embargo sobrepasó esta expectativa y rompió un impresionante récord durante las últimas horas.

De acuerdo a Sony Pictures, durante este domingo Spider-Man: No Way Home recaudó más de mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose así en la primer película en lograrlo desde el inicio de la pandemia.

Spider-Man: No Way Home rompe récord de taquilla en pandemia

El récord en taquilla de Spider-Man sigue aumentando

De acuerdo a las estadísticas de Sony, Spider-Man ha recaudado más de $1,050 millones de dólares en todo el mundo siendo la primera película en lograr esta marca desde 2019, consiguiéndolo a 12 días de su lanzamiento mundial, una marca que sólo habían conseguido Avengers: Infinity War a cinco días y Avengers: Endgame a 11, sin embargo en ese entonces no había pandemia.

Aunque a pocos días de su estreno Spider-Man: No Way Home estableció un nuevo récord en Rotten Tomatoes, ahora rompió una marca a nivel mundial, y se perfila para ser una de las películas más taquilleras, no sólo de Marvel, sino del cine en general en el mundo.

¿Qué sigue para Spider-Man en Marvel?

El desarrollo del héroe en No Way Home trajo consigo grandes expectativas para Spider-Man

Como te informamos en La Verdad Noticias, Sony y Amy Pascal confirmaron que se está trabajando en una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland, y tras las escenas que vimos en el final de la película, se predice que serían un éxito total, puesto que el actor finalmente se convirtió en un Spider-Man digno de estar a la altura de Tobey y Andrew.

Hasta el momento no se sabe cuál será la fecha de estreno de la próxima película, pero se dice que podríamos ver al héroe enfrentándose a villanos como Kraven el Cazador, Venom, Morbius y otros personajes que fueron levemente mencionados en la cinta como easter eggs, y nuevos récords podrían romperse en años futuros.

