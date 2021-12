"Spider-Man: No Way Home" es la segunda cinta más taquillera en su estreno.

La nueva película del superhéroe arácnido “Spider-Man: No Way Home” había generado demasiada expectativa en los últimos días. Se esperaba que se convirtiera en uno de los filmes más grandiosos no únicamente para los fans, sino también en cuanto a ventas y primeros reportes revelan el gran éxito en taquilla durante su estreno.

“Spider-Man: No Way Home” consiguió $121.5 MDD en taquilla el pasado viernes 17 de diciembre en su estreno únicamente en Norteamérica. Con ello, la película se convirtió en la segunda más exitosa en Norteamérica, solo por detrás de Avengers: Engame, que consiguió $157.4 MDD en su día de estreno, de acuerdo con información de Deadline.

Naturalmente, la cifra anterior iba a crecer los días posteriores del fin de semana y luego se reportó durante el fin de semana sólo en Norteamérica la nueva cinta de Spider-Man alcanzó $260 MDD, posicionándose en segundo lugar, tras “Avengers: Endgame” ($357 MDD).

¿Cuánto ganó "No Way Home" a nivel global?

A la película le fue muy bien, ya que generó $340 MDD a nivel mundial (60 mercados) durante el fin de semana. Un total de $600.8 MDD únicamente en el fin de semana. Gracias a dicha cifra, la película es la tercera con mejor estreno en la historia y el más taquillero de Sony.

Además, tal como señala Comic Book, el pasado lunes “Spider-Man: No Way Home” generó 37.1 MDD en Norteamérica, lo que significa que sólo en esta región en los primeros días de disponibilidad consiguió $297.1 MDD.

Tom Holland llora en el estreno de Spider-Man

La Verdad Noticias informa que Tom Holland rompió en llanto en la premier de la película, pero el momento no ocurrió en la alfombra roja donde Zendaya y él posaron como pareja, sino cuando terminó la función. Videos y fotos muestran a Tom llorando al salir del cine.

Es importante mencionar que “Spider-Man: No Way Home” es el cierre del año para Marvel. Este año el estudio ha lanzado películas como Eternals, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, y también series muy exitosas como WandaVision.

