¿Spider-Man: No Way Home con error de continuidad? y cuál sería este

Sony Pictures Entertainment y Marvel Studios traerán al público una nueva historia del arácnido, pero algunos fanáticos que han analizado detenidamente los trailer se han dado cuenta que Spider-Man: No Way Home con error de continuidad, esta observación le ha volado la cabeza a más de uno.

En Spider-Man: No Way Home Tom Holland interpretará por última vez al héroe y deberá enfrentar las consecuencias de sus propias acciones.

Recordemos que desde un inicio se mostró a esta versión de Peter Parker como imprudente y dependiente de una figura paterna como Tony Stark, de hecho Tom Holland ha hablado de los retos de ser Spiderman.

Error de Peter Parker

Parker interviniendo el proceso tras recordar que MJ lo olvidaría.

Así es, resulta que Peter Parker vuelve a cometer un error que le puede costar la vida, esto cuando básicamente, le pide a Doctor Strange que haga un hechizo que le borre la memoria a todos aquellos que conocen su identidad secreta. Pero termina interviniendo el proceso tras recordar que MJ lo olvidaría.

En el primer tráiler, se reveló que la locura de los multiversos se ha desatado por estas últimas acciones y que varios villanos de pasadas franquicias del Hombre Araña regresan en 2021.

Es así como Alfred Molina, volverá a su papel de Doctor Octopus. Mientras que Willem Dafoe le dará vida, una vez más, al Duende Verde, mientras que en el segundo trailer se logra ver a Jamie Foxx como Electro y una nueva versión de Sandman.

¿Spider-Man: No Way Home con error de continuidad?

Por qué se habla sobre la posibilidad de un Spider-Man: No Way Home con error de continuidad.

La comunidad ha comenzado a revisar algunos detalles que no cuadran del todo en la continuidad de la historia, un ejemplo es el usuario de Twitter @Deep_4960 advirtió que hay un problema con Doctor Octopus en Spider-Man: No Way Home.

En Spider-Man 2, de Sam Raimi, el doctor se entera de que Peter Parker era Spider-Man justo antes de morir aplastado por su reactor. No obstante, en “Spider-Man: No Way Home” lo reconoce sin problemas.

Entonces ¿Se trata de un personaje diferente? o tendríamos que preguntarnos ¿Spider-Man: No Way Home con error de continuidad? o hay la posibilidad que no sea el mismo Doctor Octopus, sino de un multiverso en donde salió victorioso de su encuentro contra Parker.

