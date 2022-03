Spider-Man: No Way Home alcanzó los 800 mdd en EEUU

La película de Sony y Marvel, Spider-Man: No Way Home es sin duda alguna la más exitosa del 2021, para comenzar tras darse a conocer los trailers, se dieron millones de visualizaciones en pocas semanas.

Luego con su preventa, iniciada el pasado 29 de noviembre, rompió varios récords y se ubicó como la segunda más exitosa de la historia del cine, sólo por detrás de la que se realizó para “Avengers: Endgame”.

Esta situación pudo darse por la la gran expectativa causada por el regreso de los villanos de sagas anteriores de "Spider-Man”, que llegarán al universo de Tom Holland debido a un fallido hechizo del Doctor Strange, donde un Peter Parker tendría que lidiar con la revelación de su identidad secreta.

Spider-Man: No Way Home: Holland, Garfield y Maguire

La última entrega de Spider Man logró reunir a Holland, Garfield, Maguire y los antiguos villanos.

Tres meses después de su estreno, la cinta de Sony y Marvel Studios que logró reunir a los 'Spider-Man' de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, alcanzó la cifra de 800 millones de dólares solo en Estados Unidos.

Lo anterior es importante, porque esto solo lo habían conseguido "Star Wars: El despertar de la Fuerza" y "Avengers: Endgame".

Además, la superproducción de Marvel Studios y Sony ya suma más de 1.88 billones de dólares en taquilla, gracias a los 800 millones de dólares recaudados en el mercado de Estados Unidos y Canadá y a los 1.088 millones de dólares que ha logrado en el mercado internacional.

Ahora “No Way Home” es la tercera película más taquillera de la historia de Estados Unidos, superando a "Avatar", que acumuló 760.5 millones de dólares.

Spider-Man con récord en pandemia

Tras haber pasado tres meses de su estreno algunos cines colombianos aún la transmiten en cines.

Spider-Man: No Way Home logró superar los mil millones de dólares de recaudación en tan solo una semana, convirtiéndose en la cinta más exitosa desde que inició la pandemia del coronavirus.

En el caso de Colombia, ‘No Way Home’ sigue proyectándose en algunos cines de cadenas como Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, Procinal y Royal Films. Para consultar la cartelera de cine y las funciones en que se proyecta Spider-Man: No Way Home.

