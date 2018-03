Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Con su sexta película en al menos 15 años, 'Spider-Man: Homecoming' acapara los reflectores, con demasiadas opiniones al respecto este nuevo hombre araña a cargo del actor británico Tom Holland, se diferencia de sus predecesores en que no tiene un inicio de cero, en este filme no hay una picadura de araña y desde el inicio esta recreada en el Universo de Marvel al tener dentro de sus personajes a Tony Stark como un actor secundario y que desempeña el rol paternal en la cinta. En esta cinta dirigida por John Watts, aparece un Peter Parker adolescente, que en su momento Tobey Maguire no pudo dar, aunque nadie podrá negar que la primer trilogía del hombre araña fue sin lugar a dudas aceptada por muchos y calificada como buena dentro de los fanáticos de este superhéroe. En Homecoming podemos ver a un Peter Parker que trata de compaginar su vida de estudiante en el instituto, enamorado de una de sus compañeras, con sus aventuras de superhéroe para las que cuenta con Iron Man (Downey Jr.) como mentor y consejero. Esto no es nuevo, y sí está en el ADN del personaje arácnido: Peter necesita saber que está a la altura de las responsabilidades de superhéroe con sus superpoderes. Con todo,'Spider-Man: Homecoming' apunta a la diversión y al humor como no lo había hecho ninguna de las cinco anteriores… ni ninguna con los personajes de Los Vengadores. Al director Jon Watts no le pesa la herencia. Como que no ha mirado hacia atrás y le ha construido su propio camino al personaje. Este Spider-Man aparece, como los otros Vengadores, unido a esa liga de superhéroes, casi sin autonomía.

PREDECESORES

Hasta ahora con poco tiempo de haber sido estrenada en las salas de cineha recibido calificaciones bastante buenas, de acuerdo con IMDB tiene una calificación de 8.3 mientras que Spiderman de Tobey Maguire obtuvo en el 2002 un 7.3 y The Amazing Spiderman con Andrew Garfield un 7. ¿Para ti cuál es el mejor de estas 3 versiones?